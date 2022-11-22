***BSOKE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.11.2022 10:54
***BSOKE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BSOKE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081555
BIST
13:544.688
En Yüksek
|Değişim
|: 2,57%
|| 117,33
|Açılış
|: 4.567
|
|Önceki Kapanış
|: 4.570
|
4.699
En Düşük
4.567
13:5418,6294
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0088
|Açılış
|: 18,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7300
|
18,6504
En Düşük
18,5797
13:5419,1769
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,1025
|Açılış
|: 19,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1800
|
19,1769
En Düşük
19,0421
13:541.046,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 5,46
|Açılış
|: 1.046,47
|
|Önceki Kapanış
|: 1.040,81
|
1.047,18
En Düşük
1.038,47
BIST En Aktif Hisseler13:54
|PRDGS
|13,86
|115.241.850
|% 10,00
|
|CMENT
|66,00
|2.271.522
|% 10,00
|
|UZERB
|68,75
|484.894
|% 10,00
|
|HUNER
|14,86
|126.708.141
|% 9,99
|
|ALFAS
|94,10
|16.854.439
|% 9,99
|
|SILVR
|17,34
|12.869.991
|% -9,97
|
|BRLSM
|27,60
|544.270.073
|% -4,96
|
|SUMAS
|105,10
|634.804
|% -4,45
|
|COSMO
|91,50
|1.703.639
|% -3,79
|
|BSOKE
|4,82
|77.989.413
|% -3,02
|
|THYAO
|107,50
|4.690.735.929
|% 0,56
|
|EREGL
|39,66
|4.235.339.520
|% 5,20
|
|SASA
|148,30
|3.982.824.750
|% 9,12
|
|HEKTS
|39,94
|3.603.311.184
|% 6,79
|
|PETKM
|15,96
|2.774.919.928
|% 4,38
|
|EKGYO
|5,90
|2.503.538.742
|% 2,08
|
|YKBNK
|11,38
|2.253.233.826
|% -0,26
|
|KRDMD
|13,54
|2.586.496.838
|% 2,97
|
|PETKM
|15,96
|2.774.919.928
|% 4,38
|
|ISCTR
|9,84
|1.477.773.869
|% 0,92
|
|13:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6260
|18,6294
|% 0,05
|
|Euro
|19,1670
|19,1769
|% 0,54
|
|Sterlin
|22,0302
|22,1406
|% 0,41
|
|Frank
|19,4360
|19,5531
|% 0,51
|
|Riyal
|4,9415
|4,9663
|% 0,05
|
|13:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.747
|1.747
|7,76
|
|Altın Gr.
|1.047
|1.047
|6,07
|
|Cumhuriyet
|6.993
|7.099
|2,00
|
|Tam
|7.011
|7.080
|8,00
|
|Yarım
|3.406
|3.461
|4,00
|
|Çeyrek
|1.697
|1.730
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|21,14
|21,17
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|12,67
|12,69
|0,20
|
|B. Petrol
|87,69
|87,69
|0,24
|