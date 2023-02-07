***BSOKE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.02.2023 11:22
***BSOKE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BSOKE]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BSOKE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1110352
BIST
11:094.781
En Yüksek
|Değişim
|: -3,03%
|| -149,17
|Açılış
|: 4.904
|
|Önceki Kapanış
|: 4.930
|
4.904
En Düşük
4.745
11:0918,8300
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0039
|Açılış
|: 19,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1450
|
18,8628
En Düşük
18,7971
11:0920,1793
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0299
|Açılış
|: 20,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5900
|
20,2404
En Düşük
20,1338
11:091.134,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 3,01
|Açılış
|: 1.134,44
|
|Önceki Kapanış
|: 1.131,43
|
1.136,97
En Düşük
1.129,05
BIST En Aktif Hisseler11:09
|KONYA
|2.964,50
|84.263.330
|% 10,00
|
|DIRIT
|6,60
|45.104
|% 10,00
|
|TBORG
|34,10
|1.773
|% 10,00
|
|NIBAS
|15,74
|13.570.146
|% 9,99
|
|EMNIS
|49,42
|88.066
|% 9,97
|
|VKING
|36,40
|1.612.520
|% -9,99
|
|CANTE
|65,50
|32.625.952
|% -9,03
|
|TURSG
|8,73
|33.565.661
|% -8,68
|
|CEOEM
|16,75
|3.410.695
|% -8,47
|
|AKGRT
|2,93
|20.491.678
|% -8,44
|
|KRDMD
|17,73
|1.081.052.444
|% 0,40
|
|THYAO
|134,80
|815.497.982
|% -3,65
|
|ASELS
|54,85
|657.072.367
|% -6,72
|
|EREGL
|39,30
|630.103.113
|% -1,90
|
|OYAKC
|24,88
|572.129.878
|% 9,80
|
|KRDMD
|17,73
|1.081.052.444
|% 0,40
|
|BSOKE
|5,97
|176.590.361
|% -6,43
|
|EKGYO
|7,09
|199.137.588
|% -2,48
|
|BUCIM
|6,02
|154.541.794
|% 7,89
|
|YKBNK
|8,64
|222.753.022
|% -2,70
|
|11:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8265
|18,8300
|% 0,02
|
|Euro
|20,1731
|20,1793
|% -0,15
|
|Sterlin
|22,5108
|22,6237
|% -0,24
|
|Frank
|20,1995
|20,3212
|% -0,01
|
|Riyal
|5,0035
|5,0286
|% 0,02
|
|11:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.873
|1.873
|4,65
|
|Altın Gr.
|1.134
|1.134
|3,01
|
|Cumhuriyet
|7.732
|7.777
|-3,00
|
|Tam
|7.728
|7.789
|1,00
|
|Yarım
|3.775
|3.811
|0,00
|
|Çeyrek
|1.888
|1.906
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|22,38
|22,41
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|13,53
|13,55
|0,07
|
|B. Petrol
|82,64
|82,64
|1,65
|
Seans Raporu
11:09
daha fazla
-
11:24CEOEM
Yüzde -8.47 oranında düşüşle 16.75 lira fiyatla işlem gören hissede 202, 316 adet işlem
-
11:23GSRAY
Yüzde -8.32 oranında düşüşle 8.59 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 841, 783 adet işlem
-
11:22XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -167, 49 kaybederek (% -3.06 ) 5, 298
-
11:22
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse KRDMD, THYAO, TRKCM
-
11:22XU100
Endeks 4, 781 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -3, 02 altında . İşlem hacmi 10, 545.00 milyon TL de