***BSOKE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.10.2023 11:27
***BSOKE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BSOKE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1203699
BIST
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13:288.384
En Düşük
|Değişim
|: 2,33%
|| 190,95
|Açılış
|: 8.305
|
|Önceki Kapanış
|: 8.193
|
8.305
En Yüksek
8.419
13:2827,7285
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0597
|Açılış
|: 27,7950
|
|Önceki Kapanış
|: 27,7900
|
27,9772
En Düşük
27,6377
13:2829,4213
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,1370
|Açılış
|: 29,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3000
|
29,6689
En Düşük
29,2127
13:281.655,75
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -1,44
|Açılış
|: 1.655,75
|
|Önceki Kapanış
|: 1.657,19
|
1.675,23
En Düşük
1.653,61
BIST En Aktif Hisseler13:28
|MRSHL
|1.018,80
|188.023.946
|% 10,00
|
|BFREN
|11.939,70
|101.278.561
|% 10,00
|
|YEOTK
|247,50
|370.971.271
|% 10,00
|
|KONYA
|7.095,00
|486.132.577
|% 10,00
|
|TARKM
|679,80
|108.438.297
|% 10,00
|
|SUMAS
|220,00
|374.650
|% -4,31
|
|YKSLN
|15,21
|48.861.539
|% -3,24
|
|SUNTK
|71,60
|34.383.867
|% -3,11
|
|ASELS
|42,76
|2.666.539.024
|% -2,55
|
|AGESA
|72,40
|22.860.303
|% -2,49
|
|THYAO
|231,70
|3.107.553.301
|% 1,98
|
|ASELS
|42,76
|2.666.539.024
|% -2,55
|
|ZOREN
|6,50
|2.378.569.535
|% 5,69
|
|YKBNK
|19,23
|2.371.996.278
|% 3,83
|
|TUPRS
|149,00
|2.340.286.726
|% 0,74
|
|ZOREN
|6,50
|2.378.569.535
|% 5,69
|
|KATMR
|3,20
|710.375.947
|% -0,62
|
|SKBNK
|7,59
|1.513.231.408
|% 9,21
|
|ODAS
|13,67
|2.048.507.368
|% 9,80
|
|EKGYO
|8,31
|1.119.170.226
|% 1,47
|
|13:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,7233
|27,7285
|% 0,22
|
|Euro
|29,4121
|29,4213
|% 0,47
|
|Sterlin
|33,9046
|34,0747
|% 0,36
|
|Frank
|30,5099
|30,6937
|% 0,31
|
|Riyal
|7,3736
|7,4106
|% 0,19
|
|13:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.857
|1.857
|-4,59
|
|Altın Gr.
|1.656
|1.656
|-0,72
|
|Cumhuriyet
|11.476
|11.650
|105,00
|
|Tam
|11.235
|11.322
|-10,00
|
|Yarım
|5.635
|5.679
|-4,00
|
|Çeyrek
|2.809
|2.839
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|21,71
|21,74
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|19,38
|19,42
|-0,08
|
|B. Petrol
|87,88
|87,88
|-0,27
|