***BSOKE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.10.2023 10:04
***BSOKE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BSOKE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1204766
BIST
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12:128.459
En Düşük
|Değişim
|: 1,55%
|| 128,73
|Açılış
|: 8.441
|
|Önceki Kapanış
|: 8.331
|
8.422
En Yüksek
8.471
12:1227,7514
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0902
|Açılış
|: 27,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 27,8050
|
27,7535
En Düşük
27,6408
12:1229,5554
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,1353
|Açılış
|: 29,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5500
|
29,6055
En Düşük
29,3245
12:121.677,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 9,31
|Açılış
|: 1.677,64
|
|Önceki Kapanış
|: 1.668,33
|
1.679,85
En Düşük
1.665,87
BIST En Aktif Hisseler12:12
|GESAN
|112,20
|934.708.916
|% 10,00
|
|BRYAT
|2.847,90
|652.213.635
|% 10,00
|
|VERUS
|214,50
|10.088.964
|% 10,00
|
|ISBTR
|382.360,00
|3.441.240
|% 10,00
|
|KSTUR
|948,30
|1.749.614
|% 10,00
|
|QNBFL
|877,50
|3.023.865
|% -10,00
|
|CASA
|163,80
|6.276.161
|% -10,00
|
|IHAAS
|18,24
|233.111.035
|% -9,25
|
|VANGD
|19,55
|356.045
|% -7,96
|
|HATSN
|75,30
|332.966.079
|% -6,46
|
|THYAO
|232,40
|2.475.691.642
|% 1,00
|
|TUPRS
|148,90
|2.149.505.750
|% 3,12
|
|YKBNK
|20,02
|2.047.548.515
|% 3,73
|
|ODAS
|14,18
|1.864.686.567
|% 5,04
|
|EREGL
|44,74
|1.842.459.619
|% 1,41
|
|ZOREN
|6,45
|924.186.671
|% 4,71
|
|ODAS
|14,18
|1.864.686.567
|% 5,04
|
|EKGYO
|8,29
|1.081.466.941
|% 1,34
|
|YKBNK
|20,02
|2.047.548.515
|% 3,73
|
|KATMR
|3,06
|169.376.403
|% 0,33
|
|12:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,7447
|27,7514
|% 0,33
|
|Euro
|29,5388
|29,5554
|% 0,46
|
|Sterlin
|34,0295
|34,2002
|% 0,14
|
|Frank
|30,6988
|30,8837
|% 0,43
|
|Riyal
|7,3767
|7,4137
|% 0,25
|
|12:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.880
|1.881
|6,10
|
|Altın Gr.
|1.678
|1.678
|9,44
|
|Cumhuriyet
|11.620
|11.796
|30,00
|
|Tam
|11.380
|11.464
|13,00
|
|Yarım
|5.708
|5.754
|7,00
|
|Çeyrek
|2.845
|2.877
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|22,15
|22,17
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|19,76
|19,79
|0,17
|
|B. Petrol
|86,80
|86,80
|0,98
|
Seans Raporu
12:12
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