***BSOKE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.12.2023 10:22
***BSOKE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BSOKE]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BSOKE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1226057
BIST
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13:197.961
En Düşük
|Değişim
|: 1,89%
|| 147,44
|Açılış
|: 7.822
|
|Önceki Kapanış
|: 7.813
|
7.813
En Yüksek
7.983
13:1929,0573
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0956
|Açılış
|: 28,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9900
|
29,0668
En Düşük
28,9232
13:1931,8957
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0254
|Açılış
|: 31,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,6500
|
31,9893
En Düşük
31,8116
13:191.907,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 11,97
|Açılış
|: 1.907,88
|
|Önceki Kapanış
|: 1.895,91
|
1.909,98
En Düşük
1.891,21
BIST En Aktif Hisseler13:19
|AVHOL
|33,66
|44.262.916
|% 10,00
|
|KLMSN
|24,44
|45.843.762
|% 9,99
|
|BAYRK
|8,26
|2.238.476
|% 9,99
|
|IZINV
|41,68
|8.885.873
|% 9,97
|
|ONCSM
|152,30
|50.963.456
|% 9,96
|
|SAMAT
|49,60
|6.729.034
|% -9,98
|
|BEGYO
|3,56
|19.166.766
|% -9,87
|
|SKYMD
|10,25
|424.142.216
|% -8,07
|
|SEGYO
|6,17
|141.399.480
|% -8,05
|
|CATES
|63,20
|650.688.892
|% -6,72
|
|THYAO
|255,25
|4.074.479.266
|% 1,19
|
|ISCTR
|25,02
|3.462.270.443
|% 4,16
|
|EREGL
|41,52
|2.852.917.375
|% 5,97
|
|YKBNK
|21,98
|2.536.452.309
|% 2,23
|
|AKBNK
|39,62
|2.515.977.658
|% 3,34
|
|ISCTR
|25,02
|3.462.270.443
|% 4,16
|
|YKBNK
|21,98
|2.536.452.309
|% 2,23
|
|MOBTL
|5,62
|636.517.740
|% 4,85
|
|EKGYO
|7,40
|668.158.321
|% 1,93
|
|EREGL
|41,52
|2.852.917.375
|% 5,97
|
|13:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,0514
|29,0573
|% 0,33
|
|Euro
|31,8833
|31,8957
|% -0,08
|
|Sterlin
|37,0112
|37,1968
|% 0,39
|
|Frank
|33,3771
|33,5782
|% 0,31
|
|Riyal
|7,7218
|7,7605
|% 0,33
|
|13:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,21
|24,25
|% 0,66
|
|Platin
|962,07
|964,09
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.145,97
|1.148,69
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|76,88
|76,88
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.043,63
|2.043,89
|% 0,66
|