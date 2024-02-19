***BSOKE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.02.2024 10:02
***BSOKE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BSOKE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250297
BIST
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13:379.385
En Düşük
|Değişim
|: 1,45%
|| 134,56
|Açılış
|: 9.322
|
|Önceki Kapanış
|: 9.250
|
9.321
En Yüksek
9.404
13:3730,8709
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0319
|Açılış
|: 30,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 30,9500
|
30,8869
En Düşük
30,7699
13:3733,2876
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0500
|Açılış
|: 33,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 33,2800
|
33,4014
En Düşük
33,1863
13:372.004,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 9,23
|Açılış
|: 2.004,44
|
|Önceki Kapanış
|: 1.995,21
|
2.007,99
En Düşük
1.991,67
BIST En Aktif Hisseler13:37
|KSTUR
|2.832,50
|5.319.435
|% 10,00
|
|KAPLM
|141,90
|62.993.512
|% 10,00
|
|EUKYO
|22,44
|11.734.449
|% 10,00
|
|KERVN
|1,54
|8.164.578
|% 10,00
|
|UFUK
|180,60
|14.991.339
|% 9,99
|
|VERUS
|288,00
|69.696.381
|% -6,80
|
|KARYE
|62,20
|149.983.813
|% -5,83
|
|ETYAT
|16,85
|16.219.876
|% -5,34
|
|SUNTK
|19,98
|30.641.658
|% -4,49
|
|SEGYO
|6,63
|116.904.073
|% -4,47
|
|THYAO
|284,00
|6.181.275.075
|% 0,53
|
|TUPRS
|176,00
|5.863.885.757
|% 5,39
|
|EREGL
|48,98
|4.463.782.451
|% -0,29
|
|ISCTR
|28,68
|4.362.123.300
|% 3,02
|
|YKBNK
|24,54
|3.710.214.796
|% 2,85
|
|ZOREN
|6,31
|2.559.449.975
|% 8,61
|
|ISCTR
|28,68
|4.362.123.300
|% 3,02
|
|YKBNK
|24,54
|3.710.214.796
|% 2,85
|
|AKFGY
|2,48
|332.101.318
|% -2,75
|
|EKGYO
|10,78
|1.254.669.010
|% 1,89
|
|13:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,8651
|30,8709
|% 0,10
|
|Euro
|33,2710
|33,2876
|% 0,15
|
|Sterlin
|38,8294
|39,0241
|% 0,23
|
|Frank
|34,9166
|35,1270
|% 0,16
|
|Riyal
|8,2106
|8,2518
|% 0,15
|
|13:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,10
|23,14
|% 0,66
|
|Platin
|910,35
|912,56
|% 0,66
|
|Paladyum
|958,02
|962,03
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,67
|82,67
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.018,55
|2.018,84
|% 0,66
|