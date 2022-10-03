***BSOKE* *BTCIM*** BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı









***BSOKE******BTCIM*** BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı )İlgili Şirketler [BTCIM]İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık SatışıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30.09.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiSatışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi09/09/2022Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetSatılan Finansal Duran Varlığın ÜnvanıBatıçim Enerji Elektrik Üretim A.Ş.Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuElektrik Üretimi ve SatışıSatılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi120.000.000,00-Türk Lirasıİşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih30.09.2022Satış KoşullarıDiğer (Other)Satılan Payların Nominal Tutarı36.025.000-Türk LirasıBeher Pay Fiyatı241,42 USD (4.470,71)- Türk LirasıToplam Tutar8.697.000 USD (161.057.133,90 TL)- Türk LirasıSatılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)%30,021Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)%0Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)%0Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%5,89İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)%21,85Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiÖnemli bir etkisi bulunmamaktadır.Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı102.932.133,90-TLVarsa Satış Karının Ne Şekilde DeğerlendirileceğiÖz kaynaklarının güçlendirilmesinde kullanılacaktır.Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihiİşbu açıklama tarihinde satış karının ne şekilde değerlendirileceğine ilişkin Yönetim Kurulu Kararı bulunmamaktadır.Satın Alan Kişinin Adı/ÜnvanıBatıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Evet (Yes)Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisiAna Ortaklık-Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi09/09/2022Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiTSKB-19.07.2022 tarih 1749-2022 nolu Değerleme RaporuDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası19.07.2022 tarih 1749-2022 nolu Değerleme RaporuDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıTürkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar8.696.960,36 USDİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalar09.09.2022 tarihli Yönetim Kurulu Kararımız uyarınca Akbank T.A.Ş' nin iznine tabi olduğu belirtilmiş olan Şirketimizin Batıçim Enerji Elektrik Üretim A.Ş. nezdinde sahip olduğu payların tamamının Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş. tarafından devralınması işlemine Akbank T.A.Ş. izin vermiş olup, bu kapsamda belirtilmiş olan pay devri işlemi bugün itibariyla 8.697.000 USD (161.057.133,90 TL)- Türk Lirası bedelle Şirketimizin, Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.' ye olan borçlarından mahsup edilmek suretiyle gerçekleştirilmiştir.Bu açıklama 30.09.2022 tarihinde yapmış olduğumuz "Finansal Duran Varlık Satışı" KAP açıklamamıza ilgili şirketler bölümü "BTCIM" kodu seçilerek yeniden yayınlanmıştır.Diğer kısımlarda herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066556BIST