***BSOKE* *BTCIM*** BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı
03.10.2022 10:15
***BSOKE******BTCIM*** BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı )
İlgili Şirketler [BTCIM]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Satışı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.09.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
09/09/2022
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı
Batıçim Enerji Elektrik Üretim A.Ş.
Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Elektrik Üretimi ve Satışı
Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi
120.000.000,00-Türk Lirası
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
30.09.2022
Satış Koşulları
Diğer (Other)
Satılan Payların Nominal Tutarı
36.025.000-Türk Lirası
Beher Pay Fiyatı
241,42 USD (4.470,71)- Türk Lirası
Toplam Tutar
8.697.000 USD (161.057.133,90 TL)- Türk Lirası
Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
%30,021
Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)
%0
Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)
%0
Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%5,89
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%21,85
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Önemli bir etkisi bulunmamaktadır.
Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı
102.932.133,90-TL
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
Öz kaynaklarının güçlendirilmesinde kullanılacaktır.
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
İşbu açıklama tarihinde satış karının ne şekilde değerlendirileceğine ilişkin Yönetim Kurulu Kararı bulunmamaktadır.
Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı
Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi
Ana Ortaklık-Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
09/09/2022
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
TSKB-19.07.2022 tarih 1749-2022 nolu Değerleme Raporu
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
19.07.2022 tarih 1749-2022 nolu Değerleme Raporu
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
8.696.960,36 USD
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
09.09.2022 tarihli Yönetim Kurulu Kararımız uyarınca Akbank T.A.Ş' nin iznine tabi olduğu belirtilmiş olan Şirketimizin Batıçim Enerji Elektrik Üretim A.Ş. nezdinde sahip olduğu payların tamamının Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş. tarafından devralınması işlemine Akbank T.A.Ş. izin vermiş olup, bu kapsamda belirtilmiş olan pay devri işlemi bugün itibariyla 8.697.000 USD (161.057.133,90 TL)- Türk Lirası bedelle Şirketimizin, Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.' ye olan borçlarından mahsup edilmek suretiyle gerçekleştirilmiştir.
Bu açıklama 30.09.2022 tarihinde yapmış olduğumuz "Finansal Duran Varlık Satışı" KAP açıklamamıza ilgili şirketler bölümü "BTCIM" kodu seçilerek yeniden yayınlanmıştır.Diğer kısımlarda herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066556
BIST