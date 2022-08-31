***BSOKE* *BTCIM*** BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi









***BSOKE******BTCIM*** BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )İlgili Şirketler [BTCIM]İlgili Fonlar []TürkçePay Alım Satım BildirimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi26.08.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiPay Alım Satım BilgileriAçıklamalarŞirketimizin sahibi olduğu Ana Ortaklığımız Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.'nin %4,097'sine tekabül eden 7.374.633 TL nominal değerli paylarının Batıliman Liman İşletmeleri A.Ş.'ye pay başına 29,04 TL fiyatla satışı İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla toptan alış satış işlemleri kapsamında 31/08/2022 tarihinde gerçekleşmiştir.İşlem detayları aşağıdaki tabloda sunulmuştur.Pay Alım Satım Bilgileriİşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)31/08/2022 0 7.374.633 7.374.633 7.374.633 0 % 4,097 % 4,097 % 0 % 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059044BIST