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***BSOKE* *BTCIM*** BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi

31.08.2022 11:31
***BSOKE* *BTCIM*** BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi


***BSOKE******BTCIM*** BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )

İlgili Şirketler [BTCIM]
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.08.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Pay Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

Şirketimizin sahibi olduğu Ana Ortaklığımız Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.'nin  %4,097'sine tekabül eden 7.374.633 TL nominal değerli paylarının  Batıliman Liman İşletmeleri A.Ş.'ye pay başına 29,04 TL fiyatla satışı İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.  aracılığıyla toptan alış satış işlemleri kapsamında 31/08/2022 tarihinde gerçekleşmiştir.
İşlem detayları aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
31/08/2022 0 7.374.633 7.374.633 7.374.633 0 % 4,097 % 4,097 % 0 % 0




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059044


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SMRTG 37,44 50.221.048 % 9,99  
PETUN 31,36 21.895.762 % 9,96  
DOGUB 9,51 5.353.766 % 9,94  
KONTR 234,00 304.062.673 % 9,76  
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12:51 Alış Satış %  
Dolar 18,1860 18,1970 % -0,02  
Euro 18,1664 18,1731 % -0,21  
Sterlin 21,1047 21,2105 % -0,00  
Frank 18,5049 18,6164 % -0,33  
Riyal 4,8284 4,8526 % 0,16  
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12:51 Alış Satış %  
Altın Ons 1.712 1.712 -12,60  
Altın Gr. 1.002 1.002 -5,19  
Cumhuriyet 6.697 6.798 -65,00  
Tam 6.729 6.780 -52,00  
Yarım 3.279 3.314 -26,00  
Çeyrek 1.644 1.657 -13,00  
Gümüş.Ons 18,01 18,03 -0,42  
Gümüş Gr. 10,54 10,56 -0,22  
B. Petrol 94,77 94,77 -3,07  
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