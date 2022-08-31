***BSOKE* *BTCIM*** BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
31.08.2022 11:31
***BSOKE******BTCIM*** BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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26.08.2022
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Şirketimizin sahibi olduğu Ana Ortaklığımız Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.'nin %4,097'sine tekabül eden 7.374.633 TL nominal değerli paylarının Batıliman Liman İşletmeleri A.Ş.'ye pay başına 29,04 TL fiyatla satışı İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla toptan alış satış işlemleri kapsamında 31/08/2022 tarihinde gerçekleşmiştir.
İşlem detayları aşağıdaki tabloda sunulmuştur.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
31/08/2022 0 7.374.633 7.374.633 7.374.633 0 % 4,097 % 4,097 % 0 % 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059044
BIST
12:533.168
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 3,42
|Açılış
|: 3.178
|
|Önceki Kapanış
|: 3.165
|
3.189
En Düşük
3.160
12:5318,1931
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0082
|Açılış
|: 18,2180
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2230
|
18,2259
En Düşük
18,1408
12:5318,1730
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0375
|Açılış
|: 18,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2500
|
18,2824
En Düşük
18,1493
12:531.001,52
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -5,57
|Açılış
|: 1.001,52
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,09
|
1.010,51
En Düşük
1.000,93
BIST En Aktif Hisseler12:51
|ATSYH
|143,00
|1.328.470
|% 10,00
|
|SMRTG
|37,44
|50.221.048
|% 9,99
|
|PETUN
|31,36
|21.895.762
|% 9,96
|
|DOGUB
|9,51
|5.353.766
|% 9,94
|
|KONTR
|234,00
|304.062.673
|% 9,76
|
|ESCAR
|43,20
|3.080.462
|% -10,00
|
|KAPLM
|63,45
|762.288
|% -10,00
|
|MTRKS
|58,65
|1.692.639
|% -9,98
|
|DIRIT
|3,66
|56.865
|% -6,15
|
|FENER
|59,85
|228.888.513
|% -5,60
|
|THYAO
|72,05
|3.865.903.978
|% 2,27
|
|GARAN
|23,20
|1.671.812.206
|% -4,21
|
|HALKB
|8,34
|1.568.973.909
|% 6,38
|
|PETKM
|13,59
|1.332.693.361
|% 1,04
|
|VAKBN
|7,08
|1.130.730.783
|% 6,47
|
|EKGYO
|4,03
|1.122.970.975
|% 0,00
|
|HALKB
|8,34
|1.568.973.909
|% 6,38
|
|VAKBN
|7,08
|1.130.730.783
|% 6,47
|
|YKBNK
|6,81
|1.002.063.894
|% -0,73
|
|PETKM
|13,59
|1.332.693.361
|% 1,04
|
|12:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1860
|18,1970
|% -0,02
|
|Euro
|18,1664
|18,1731
|% -0,21
|
|Sterlin
|21,1047
|21,2105
|% -0,00
|
|Frank
|18,5049
|18,6164
|% -0,33
|
|Riyal
|4,8284
|4,8526
|% 0,16
|
|12:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.712
|1.712
|-12,60
|
|Altın Gr.
|1.002
|1.002
|-5,19
|
|Cumhuriyet
|6.697
|6.798
|-65,00
|
|Tam
|6.729
|6.780
|-52,00
|
|Yarım
|3.279
|3.314
|-26,00
|
|Çeyrek
|1.644
|1.657
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|18,01
|18,03
|-0,42
|
|Gümüş Gr.
|10,54
|10,56
|-0,22
|
|B. Petrol
|94,77
|94,77
|-3,07
|