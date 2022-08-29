***BSOKE* *BTCIM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi
29.08.2022 18:11
***BSOKE******BTCIM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi )
İlgili Şirketler [BTCIM, BSOKE]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Toptan Alış Satış İşlemi
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Payları Satışa Konu Şirketin Unvanı
Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.
Satılacak Payların Grubu
-
Satılacak Payların Nominal Tutarı (TL)
7374633
Satılacak Payların Sermayeye Oranı (%)
4,09
Satıcının Unvanı
Batısöke Söke Çimento Sanayii Türk A.Ş.
Alıcıların Unvanı / Satın Alacakları Payların Nominal Tutarı
Batıliman Liman İşletmeleri A.Ş.
İşleme Aracılık Edecek Kuruluşlar
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İşlem Fiyatı (TL)
29,04
Toptan Alış Satış İşlemleri Düzenlemesine Göre Fiyat Marjları
23,23 TL - 34,83 TL
İşlem Tarihi
31/08/2022
İşlem Öncesi ve Sonrası Şirketin Ortaklık Yapısı
KAP'ta Şirketin Genel Bilgiler sayfasında yer almaktadır.
Açıklamalar
Payları Yıldız Pazar'da işlem gören Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş. (Şirket) ortaklarından Batısöke Söke Çimento Sanayii Türk A.Ş.'nin sahip olduğu Şirket sermayesinin %4,097'sine tekabül eden 7.374.633 TL nominal değerli payların Batıliman Liman İşletmeleri A.Ş.'ye pay başına 29,04 TL fiyatla satışı İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Alıcı ve Satıcı Üye) aracılığıyla toptan alış satış işlemleri kapsamında 31/08/2022 tarihinde gerçekleştirilecektir. Söz konusu işlemde nakit ve menkul kıymet takası Pay Piyasası takas süreci dışında yapılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058932
BIST
18:053.165
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 18,86
|Açılış
|: 3.145
|
|Önceki Kapanış
|: 3.146
|
3.174
En Düşük
3.111
18:0518,1911
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0263
|Açılış
|: 18,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2300
|
18,2020
En Düşük
18,1496
18:0518,1864
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0891
|Açılış
|: 18,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1600
|
18,2407
En Düşük
18,0156
18:051.016,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,79
|Açılış
|: 1.016,70
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,90
|
1.020,67
En Düşük
1.005,68
BIST En Aktif Hisseler18:05
|COSMO
|35,42
|5.023.401
|% 10,00
|
|DYOBY
|18,64
|66.039.533
|% 9,97
|
|ADEL
|33,54
|42.059.080
|% 9,97
|
|HALKB
|7,84
|3.635.932.262
|% 9,96
|
|NTGAZ
|20,66
|41.428.726
|% 9,95
|
|MTRKS
|65,15
|4.834.306
|% -9,95
|
|HKTM
|19,29
|660.449.420
|% -9,94
|
|SILVR
|25,54
|3.732.518
|% -9,94
|
|BALAT
|12,14
|871.936
|% -9,94
|
|ANELE
|3,09
|49.943.185
|% -9,91
|
|THYAO
|70,45
|6.083.455.503
|% 1,08
|
|PETKM
|13,45
|6.013.954.989
|% 2,67
|
|YKBNK
|6,86
|3.918.253.915
|% -2,00
|
|HALKB
|7,84
|3.635.932.262
|% 9,96
|
|GARAN
|24,22
|3.503.552.993
|% -3,12
|
|YKBNK
|6,86
|3.918.253.915
|% -2,00
|
|EKGYO
|4,03
|2.106.207.830
|% 1,77
|
|HALKB
|7,84
|3.635.932.262
|% 9,96
|
|PETKM
|13,45
|6.013.954.989
|% 2,67
|
|ISCTR
|7,96
|3.250.901.328
|% 2,98
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1783
|18,1908
|% 0,14
|
|Euro
|18,1758
|18,1831
|% 0,47
|
|Sterlin
|21,2241
|21,3306
|% -0,18
|
|Frank
|18,6908
|18,8034
|% -0,18
|
|Riyal
|4,8269
|4,8511
|% 0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.739
|1.740
|1,22
|
|Altın Gr.
|1.017
|1.017
|1,50
|
|Cumhuriyet
|6.797
|6.900
|15,00
|
|Tam
|6.818
|6.876
|-55,00
|
|Yarım
|3.322
|3.361
|-28,00
|
|Çeyrek
|1.666
|1.680
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|18,84
|18,86
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,02
|11,03
|-0,03
|
|B. Petrol
|102
|102
|2,95
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler VESTL, TAVHL, GARAN
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GUBRF, HALKB, TUPRS
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 21, 69 artarak (% 0.78 ) 2, 819
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VAKBN, DOGUB, ADEL, DYOBY, NTGAZ, DZGYO, BJKAS
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : MTRKS, BALAT, ANELE, BRKO, SILVR