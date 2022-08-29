***BSOKE* *BTCIM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi









***BSOKE******BTCIM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi )İlgili Şirketler [BTCIM, BSOKE]İlgili Fonlar []TürkçeToptan Alış Satış İşlemiYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiPayları Satışa Konu Şirketin UnvanıBatıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.Satılacak Payların GrubuSatılacak Payların Nominal Tutarı (TL)7374633Satılacak Payların Sermayeye Oranı (%)4,09Satıcının UnvanıBatısöke Söke Çimento Sanayii Türk A.Ş.Alıcıların Unvanı / Satın Alacakları Payların Nominal TutarıBatıliman Liman İşletmeleri A.Ş.İşleme Aracılık Edecek Kuruluşlarİnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.İşlem Fiyatı (TL)29,04Toptan Alış Satış İşlemleri Düzenlemesine Göre Fiyat Marjları23,23 TL - 34,83 TLİşlem Tarihi31/08/2022İşlem Öncesi ve Sonrası Şirketin Ortaklık YapısıKAP'ta Şirketin Genel Bilgiler sayfasında yer almaktadır.AçıklamalarPayları Yıldız Pazar'da işlem gören Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş. (Şirket) ortaklarından Batısöke Söke Çimento Sanayii Türk A.Ş.'nin sahip olduğu Şirket sermayesinin %4,097'sine tekabül eden 7.374.633 TL nominal değerli payların Batıliman Liman İşletmeleri A.Ş.'ye pay başına 29,04 TL fiyatla satışı İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Alıcı ve Satıcı Üye) aracılığıyla toptan alış satış işlemleri kapsamında 31/08/2022 tarihinde gerçekleştirilecektir. Söz konusu işlemde nakit ve menkul kıymet takası Pay Piyasası takas süreci dışında yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058932BIST