***BSOKE* *BTCIM* *INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi
26.08.2022 15:55
***BSOKE******BTCIM******INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi )
İlgili Şirketler [BTCIM, BSOKE]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Toptan Alış Satış İşlemi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş. (Şirket) ortaklarından Batısöke Söke Çimento Sanayii Türk A.Ş.'nin sahip olduğu Şirket sermayesinin %4,097'sine tekabül gelen 7.374.633 TL nominal değerli paylar, 1 TL nominal değerli pay için 29,04 TL fiyatla Batıliman Liman İşletmeleri A.Ş.'ye Kurumumuz aracılığıyla (Alıcı / Satıcı Üye) toptan alış satış işlemleri kapsamında satılacaktır.
Satılacak 7.374.633 TL nominal değerli paylar halihazırda "Borsa'da işlem gören niteliktedir".
Söz konusu işlemde beher pay bedeli başvuru tarihi itibarıyla bir önceki haftanın son iş gününden geriye doğru başlamak üzere geçmiş 10 iş günü boyunca oluşmuş ağırlıklı ortalama fiyatlar alınarak belirlenmiştir.
Satış işleminin 31.08.2022 tarihinde gerçekleştirilmesi öngörülmekte olup, alıcı ve satıcı taraflar, takas işlemini Borsa dışında gerçekleştireceklerdir.
Satışa konu paylar üzerinde devir veya satışı engelleyici rehin, haciz, teminat vb. herhangi bir kayıt bulunmamaktadır.
Söz konusu işlemin Borsa İstanbul A.Ş. Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedür kapsamında gerçekleştirilmesi için bugün (26.08.2022) Borsa İstanbul'a başvuru yapılmıştır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058567
BIST
18:053.146
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 9,33
|Açılış
|: 3.149
|
|Önceki Kapanış
|: 3.137
|
3.188
En Düşük
3.105
18:0518,1823
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0190
|Açılış
|: 18,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2150
|
18,2115
En Düşük
18,0479
18:0518,1922
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0566
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1500
|
18,3571
En Düşük
18,0904
18:051.014,52
En Yüksek
|Değişim
|: -1,25%
|| -12,85
|Açılış
|: 1.014,52
|
|Önceki Kapanış
|: 1.027,37
|
1.029,31
En Düşük
1.014,06
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VAKBN
|6,05
|943.113.321
|% 10,00
|
|BRMEN
|2,42
|837.589
|% 10,00
|
|PRZMA
|4,29
|7.561.375
|% 10,00
|
|PETKM
|13,10
|3.328.563.207
|% 9,99
|
|DYOBY
|16,95
|86.625.835
|% 9,99
|
|PAMEL
|145,00
|52.021.727
|% -9,99
|
|SANFM
|14,72
|71.974.802
|% -9,97
|
|SILVR
|28,36
|5.110.523
|% -9,97
|
|MTRKS
|72,35
|89.148.324
|% -9,96
|
|DMSAS
|8,62
|12.525.566
|% -9,93
|
|AKBNK
|11,98
|8.634.062.582
|% 0,00
|
|YKBNK
|7,00
|7.900.095.674
|% 6,71
|
|ISCTR
|7,73
|7.444.890.284
|% -1,40
|
|THYAO
|69,70
|6.573.729.990
|% -0,85
|
|GARAN
|25,00
|5.807.284.680
|% -2,95
|
|YKBNK
|7,00
|7.900.095.674
|% 6,71
|
|EKGYO
|3,96
|4.439.385.768
|% 3,13
|
|ISCTR
|7,73
|7.444.890.284
|% -1,40
|
|AKBNK
|11,98
|8.634.062.582
|% 0,00
|
|ALBRK
|2,59
|951.512.316
|% 1,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1541
|18,1789
|% 0,09
|
|Euro
|18,1598
|18,1981
|% 0,34
|
|Sterlin
|21,3495
|21,4566
|% -0,41
|
|Frank
|18,7900
|18,9032
|% 0,03
|
|Riyal
|4,8209
|4,8451
|% -0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.737
|1.738
|-21,20
|
|Altın Gr.
|1.015
|1.015
|-12,31
|
|Cumhuriyet
|6.791
|6.894
|-29,00
|
|Tam
|6.789
|6.857
|-74,00
|
|Yarım
|3.308
|3.353
|-36,00
|
|Çeyrek
|1.659
|1.676
|-18,00
|
|Gümüş.Ons
|19,03
|19,05
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|11,11
|11,13
|-0,13
|
|B. Petrol
|100
|100
|0,39
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59GOLTS
Yüzde -4.59 oranında düşüşle 72.80 lira fiyatla işlem gören hissede 739, 728 adet işlem
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler THYAO, ISCTR, GARAN
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 31 artarak (% 0.33 ) 2, 796
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : HKTM, PRZMA, BRMEN, DOGUB, VAKBN, DYOBY, COSMO, PETKM
-
17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : SANFM, DMSAS, KLNMA, SILVR, PAMEL