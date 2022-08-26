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***BSOKE* *BTCIM* *INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi

26.08.2022 15:55
***BSOKE* *BTCIM* *INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi


***BSOKE******BTCIM******INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi )

İlgili Şirketler [BTCIM, BSOKE]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Toptan Alış Satış İşlemi

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

           Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş. (Şirket) ortaklarından Batısöke Söke Çimento Sanayii Türk A.Ş.'nin sahip olduğu Şirket sermayesinin %4,097'sine tekabül gelen 7.374.633 TL nominal değerli paylar, 1 TL nominal değerli pay için 29,04 TL fiyatla Batıliman Liman İşletmeleri A.Ş.'ye Kurumumuz aracılığıyla (Alıcı / Satıcı Üye) toptan alış satış işlemleri kapsamında satılacaktır.
Satılacak 7.374.633 TL nominal değerli paylar halihazırda "Borsa'da işlem gören niteliktedir".
Söz konusu işlemde beher pay bedeli başvuru tarihi itibarıyla bir önceki haftanın son iş gününden geriye doğru başlamak üzere geçmiş 10 iş günü boyunca oluşmuş ağırlıklı ortalama fiyatlar alınarak belirlenmiştir.
Satış işleminin 31.08.2022 tarihinde gerçekleştirilmesi öngörülmekte olup, alıcı ve satıcı taraflar, takas işlemini Borsa dışında gerçekleştireceklerdir.  
Satışa konu paylar üzerinde devir veya satışı engelleyici rehin, haciz, teminat vb. herhangi bir kayıt bulunmamaktadır.
Söz konusu işlemin Borsa İstanbul A.Ş. Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedür kapsamında gerçekleştirilmesi için bugün (26.08.2022) Borsa İstanbul'a başvuru yapılmıştır.
Saygılarımızla.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058567


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