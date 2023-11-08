***BSOKE* *IIS* *ODAS* *BRKVY* *ISBIR* *DERHL* *CANTE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
08.11.2023 09:12
***BSOKE******IIS******ODAS******BRKVY******ISBIR******DERHL******CANTE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [BSOKE, BRKVY, CANTE, DERHL, ISBIR, ODAS]
İlgili Fonlar [IIS]
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılmış olması, ilgili kişilerin (a) bendi de dahil olmak üzere, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1215456
BIST
'
14:137.866
En Düşük
|Değişim
|: 0,28%
|| 21,57
|Açılış
|: 7.912
|
|Önceki Kapanış
|: 7.845
|
7.858
En Yüksek
7.943
14:1328,5236
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0320
|Açılış
|: 28,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 28,5700
|
28,5467
En Düşük
28,3886
14:1330,4764
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0216
|Açılış
|: 30,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 30,5000
|
30,7218
En Düşük
30,3815
14:131.800,24
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -3,58
|Açılış
|: 1.800,24
|
|Önceki Kapanış
|: 1.803,82
|
1.807,06
En Düşük
1.796,67
BIST En Aktif Hisseler14:11
|TABGD
|179,30
|1.507.490.626
|% 10,00
|
|ENSRI
|22,44
|13.680.657
|% 10,00
|
|PKENT
|238,90
|292.472.397
|% 9,99
|
|SNPAM
|122,20
|13.777.817
|% 9,99
|
|FZLGY
|15,66
|91.956.869
|% 9,97
|
|MARKA
|34,92
|4.164.734
|% -10,00
|
|MAALT
|962,50
|235.673.656
|% -9,96
|
|KLNMA
|62,05
|6.458.040
|% -9,94
|
|UFUK
|110,80
|2.408.612
|% -9,92
|
|DIRIT
|6,70
|371.471
|% -6,94
|
|THYAO
|229,40
|5.203.806.936
|% 1,50
|
|TUPRS
|150,10
|2.338.358.626
|% 0,74
|
|TCELL
|55,55
|2.123.965.720
|% 4,61
|
|BIMAS
|309,50
|1.663.519.493
|% 4,47
|
|TABGD
|179,30
|1.507.490.626
|% 10,00
|
|EKGYO
|6,87
|802.507.400
|% 0,15
|
|ZOREN
|5,43
|615.004.563
|% 0,00
|
|ADESE
|2,05
|180.662.423
|% 3,02
|
|YKBNK
|17,01
|1.283.088.502
|% -2,07
|
|KOZAL
|22,64
|1.366.298.431
|% 1,25
|
|14:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,5101
|28,5161
|% 0,09
|
|Euro
|30,4642
|30,4758
|% -0,07
|
|Sterlin
|34,8656
|35,0404
|% -0,17
|
|Frank
|31,5165
|31,7064
|% 0,01
|
|Riyal
|7,5803
|7,6183
|% 0,10
|
|14:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,38
|22,41
|% 0,66
|
|Platin
|882,23
|884,61
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.028,96
|1.032,21
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,06
|81,06
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.963,77
|1.964,02
|% 0,66
|