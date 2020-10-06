***BSOKE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
06.10.2020 09:11
***BSOKE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler BSOKE
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Feyyaz Ünal tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878412
BIST
11:351.166
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 5,52
|Açılış
|: 1.165
|
|Önceki Kapanış
|: 1.161
|
1.167
En Düşük
1.163
11:357,7827
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0181
|Açılış
|: 7,7750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7600
|
7,7827
En Düşük
7,7419
11:359,1649
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0160
|Açılış
|: 9,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1100
|
9,1686
En Düşük
9,1224
11:35476,67
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -1,08
|Açılış
|: 476,67
|
|Önceki Kapanış
|: 477,75
|
477,95
En Düşük
475,76
BIST En Aktif Hisseler11:35
|YAPRK
|85,80
|1.521.749
|% 10,00
|
|DYOBY
|10,91
|44.912.602
|% 9,98
|
|UZERB
|37,90
|11.976
|% 9,98
|
|EMNIS
|58,40
|463.871
|% 9,98
|
|TACTR
|16,88
|933.025
|% 9,97
|
|MERIT
|87,30
|306.947
|% -10,00
|
|ROYAL
|4,32
|158.376
|% -10,00
|
|TKURU
|679,20
|387.144
|% -9,99
|
|MRSHL
|389,20
|855.851
|% -9,99
|
|ISBIR
|2.660,10
|532.020
|% -7,71
|
|GARAN
|7,27
|896.249.655
|% 1,25
|
|SISE
|6,96
|552.761.015
|% -0,85
|
|ODAS
|3,17
|420.114.434
|% 4,97
|
|ASELS
|18,77
|256.222.142
|% 0,37
|
|GUBRF
|37,24
|200.969.339
|% 6,28
|
|ODAS
|3,17
|420.114.434
|% 4,97
|
|GARAN
|7,27
|896.249.655
|% 1,25
|
|SISE
|6,96
|552.761.015
|% -0,85
|
|EKGYO
|1,81
|102.680.408
|% 2,26
|
|BSOKE
|2,13
|120.314.851
|% 0,95
|
|11:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7794
|7,7827
|% 0,23
|
|Euro
|9,1564
|9,1649
|% 0,17
|
|Sterlin
|10,0549
|10,1053
|% 0,05
|
|Frank
|8,4573
|8,5083
|% 0,07
|
|Riyal
|2,0656
|2,0760
|% 0,09
|
|11:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.908
|1.908
|-5,52
|
|Altın Gr.
|476
|476
|-1,27
|
|Cumhuriyet
|3.151
|3.198
|11,00
|
|Tam
|3.142
|3.221
|17,55
|
|Yarım
|1.518
|1.558
|8,49
|
|Çeyrek
|762
|779
|4,25
|
|Gümüş.Ons
|24,20
|24,25
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,05
|6,06
|-0,03
|
|B. Petrol
|41,28
|41,28
|-0,01
|
Seans Raporu
11:35
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11:45XU100
Endeks 1, 166 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 42 üstünde . İşlem hacmi 6, 045.00 milyon TL de
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11:45KNFRT
Yüzde 6.83 oranında artışla 19.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 123, 213 adet işlem
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11:44NATEN
Yüzde 7.74 oranında artışla 45.40 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 400, 299 adet işlem
-
11:43GUBRF
Yüzde 6.16 oranında artışla 37.20 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 250, 660 adet işlem
-
11:42GUBRF
Yüzde 5.82 oranında artışla 37.08 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 218, 435 adet işlem