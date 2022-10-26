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***BSOKE* *KLKIM* *HALKB* *EUHOL* *BAYRK* *ISBIR* *YBTAS* *SODSN* *GZNMI* *DOGUB* *GUBRF* *LIDFA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe

26.10.2022 17:29
***BSOKE* *KLKIM* *HALKB* *EUHOL* *BAYRK* *ISBIR* *YBTAS* *SODSN* *GZNMI* *DOGUB* *GUBRF* *LIDFA*** MERKEZİ KA


***BSOKE******KLKIM******HALKB******EUHOL******BAYRK******ISBIR******YBTAS******SODSN******GZNMI******DOGUB******GUBRF******LIDFA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )

Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler BAYRK, BSOKE, DOGUB, EUHOL, GUBRF, GZNMI, HALKB, ISBIR, KLKIM, LIDFA, SODSN, YBTAS

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Unvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı Nominal Tutar (TL)* TAS İşlemi ** Satış Kısıtı ** Pay Satış Bilgi Formu ***
BAYRK 1 BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E ABDULLAH ŞİMŞEK 1.100.000,000
BSOKE 2 BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş. E MEHMET BÜLENT EGELİ 14.429,251
DOGUB 3 DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. E BAŞAK KUYUMCU KUMBAY 58.458,000
EUHOL 4 EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş. E HACI ABDULLAH ÜNVER 67.403,000
GUBRF 5 GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş. E ELAZIĞ PANCAR EKİCİ.KOOP.S.S. 10.252,640
GZNMI 6 GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş. E ALİ ERCAN 2.500.000,000
HALKB 7 TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. E BAŞAK KUYUMCU KUMBAY 1,000
ISBIR 8 İŞBİR HOLDİNG A.Ş. E HATİCE TAŞCI 66,300
KLKIM 9 KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E MUSTAFA KARAÇAYLI 1.000,000
LIDFA 10 LİDER FAKTORİNG A.Ş. E BÜLENT ÇEVİK 57.918,000
LIDFA 11 LİDER FAKTORİNG A.Ş. E BÜLENT ÇEVİK 529.885,500
LIDFA 12 LİDER FAKTORİNG A.Ş. E MUSA KARA 133.092,000 MUSTAFA KARAÇAYLI 210.000,000
LIDFA 14 LİDER FAKTORİNG A.Ş. E MUSTAFA KARAÇAYLI 313.500,000
LIDFA 15 LİDER FAKTORİNG A.Ş. E YUSUF GÖKBAYRAK 45.820,500
SODSN 16 SODAŞ SODYUM SANAYİ A.Ş. E SÜLEYMAN KARABEKE 3.005,000
YBTAS 17 YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E BEKİR ÇADIRCI 0,106
YBTAS 18 YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E BEKİR ÇADIRCI 1,600
YBTAS 19 YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E GAZİ AYTAN 0,560
YBTAS 20 YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E GAZİ AYTAN 0,933

(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır. (***) Pay satış bilgi formu kapsamındaki payların Borsada satışa konu edilmesi halinde ilk satış işlemine, bu formun KAP'ta ilan edilmesini müteakip en erken üçüncü iş günü başlanabilmekte olup, dönüşüm işlemindeki sürelerde, pay satış bilgi formunun ilan tarihi dikkate alınır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074377


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FONET 13,75 139.158.234 % 10,00  
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