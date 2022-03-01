***BSOKE* *TRCAS* *KLSYN* *DOGUB*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Finansal Rapor Ek Süre Taleplerine İlişkin SPK Değerlendirmesi
01.03.2022 20:44
***BSOKE******TRCAS******KLSYN******DOGUB*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Finansal Rapor Ek Süre Taleplerine İlişkin SPK Değerlendirmesi )
İlgili Şirketler [DOGUB, TRCAS, BSOKE, KLSYN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Rapor Ek Süre Taleplerine İlişkin SPK Değerlendirmesi
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
31.12.2021 tarihli finansal raporların KAP'a bildirimi ile ilgili olarak ek süre verilmesi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görülen şirketler aşağıda yer almaktadır.
- Doğusan Boru Sanayii Ve Ticaret A.Ş. (10.03.2022 (dahil) tarihine kadar).
- Turcas Petrol A.Ş. (11.03.2022 (dahil) tarihine kadar).
- Batısöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş. (10.03.2022 (dahil) tarihine kadar).
- Koleksiyon Mobilya Sanayi A.Ş. (21.03.2022 (dahil) tarihine kadar).
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006182
BIST
18:051.970
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 23,72
|Açılış
|: 1.969
|
|Önceki Kapanış
|: 1.946
|
1.994
En Düşük
1.946
18:0513,9435
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0989
|Açılış
|: 13,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8200
|
13,9704
En Düşük
13,7651
18:0515,5685
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0033
|Açılış
|: 15,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4800
|
15,6691
En Düşük
15,4520
18:05866,52
En Yüksek
|Değişim
|: 1,87%
|| 15,94
|Açılış
|: 866,63
|
|Önceki Kapanış
|: 850,58
|
869,05
En Düşük
844,05
BIST En Aktif Hisseler18:05
|HUBVC
|9,13
|3.313.825
|% 10,00
|
|ISGYO
|6,05
|191.510.131
|% 10,00
|
|ORMA
|33,00
|569.335
|% 10,00
|
|ISATR
|501.982,90
|501.983
|% 10,00
|
|ISBTR
|68.416,70
|1.665.002
|% 10,00
|
|KARYE
|17,28
|63.466.179
|% -9,95
|
|UZERB
|42,10
|466.850
|% -8,24
|
|ATSYH
|15,97
|2.325.486
|% -6,06
|
|BTCIM
|13,92
|15.194.647
|% -5,95
|
|MMCAS
|2,45
|163.438
|% -5,04
|
|THYAO
|25,26
|4.723.796.887
|% -1,41
|
|EREGL
|33,18
|3.359.357.552
|% 6,76
|
|GARAN
|11,62
|3.288.214.332
|% 4,87
|
|KRDMD
|12,26
|3.003.203.795
|% 4,52
|
|ASELS
|24,00
|2.182.570.583
|% 7,91
|
|YKBNK
|3,63
|1.913.399.310
|% 1,40
|
|GARAN
|11,62
|3.288.214.332
|% 4,87
|
|KRDMD
|12,26
|3.003.203.795
|% 4,52
|
|AKBNK
|7,04
|1.517.998.314
|% 0,14
|
|THYAO
|25,26
|4.723.796.887
|% -1,41
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,9309
|13,9435
|% 0,71
|
|Euro
|15,5156
|15,5685
|% -0,02
|
|Sterlin
|18,5087
|18,6015
|% -0,13
|
|Frank
|15,0952
|15,1861
|% 0,31
|
|Riyal
|3,7023
|3,7208
|% 0,53
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.933
|1.933
|22,67
|
|Altın Gr.
|868
|868
|17,60
|
|Cumhuriyet
|5.714
|5.800
|55,00
|
|Tam
|5.687
|5.831
|55,57
|
|Yarım
|2.749
|2.821
|26,88
|
|Çeyrek
|1.379
|1.410
|13,44
|
|Gümüş.Ons
|25,21
|25,24
|0,75
|
|Gümüş Gr.
|11,30
|11,32
|0,41
|
|B. Petrol
|107
|107
|9,09
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU100
Endeks 1, 975 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 5 üstünde . İşlem hacmi 31, 518.00 milyon TL de
-
17:59KARTN
Yüzde 5.53 oranında artışla 46.96 lira fiyatla işlem gören hissede 570, 296 adet işlem
-
17:58TRGYO
Yüzde 6.00 oranında artışla 5.65 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 628, 502 adet işlem
-
17:57ASELS
Yüzde 7.28 oranında artışla 23.86 lira fiyatla işlem gören hissede 85, 490, 176 adet işlem
-
17:56EREGL
Yüzde 6.50 oranında artışla 33.10 lira fiyatla işlem gören hissede 98, 160, 947 adet işlem