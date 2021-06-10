***BSRFK*** BAŞER FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***BSRFK*** BAŞER FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi10/06/2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi24/05/2021Genel Kurul Toplantı TürüOlağan (Annual)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi01.01.2020-31.12.2020Tarih01/06/2021Saati14:30AdresiEsentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi Maya Akar Center N10 Daire 47 Şişli / İstanbulGündem1) Açılış, Toplantı Başkanlığının seçilmesi ve Toplantı Başkanlığına Genel Kurul Toplantı tutanaklarını imzalanması için yetki verilmesi, 2) Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunması ve görüşülmesi, 3) Şirketin 2020 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu, bilanço ve gelir tablosunun görüşülmesi, tasdik ve dönem kar/zararı hakkında karar alınması, 4) Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçinin ibra edilmeleri, 5) Denetçi seçimi, 6) Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçilmesi, Ücretleri İle Huzur Hakkı, İkramiye ve Prim gibi haklarının belirlenmesi, 7) Şirketimizin 30.000.000-TL'den ibaret bulunan sermayesinin 50.000.000-TL'ye çıkarılması suretiyle esas sözleşmenin sermaye başlıklı 6' ncı maddesinin değiştirilerek onaya sunulması, 8) Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla Yönetim Kurulu Üyelerine TTK'nın 395-396.nci maddeleri kapsamında muamele yapma izninin verilmesi, 9) Kapanış.Alınan Kararlar / Görüşülen Konular1. Gündemin birinci maddesi geçildi: Türk Ticaret Kanunu ve Şirket Ana Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri uyarınca Toplantı Başkanlığına Sn. Atilla BAŞER' in, oy toplayıcılığına Sn. Nigar SAVRUM' un, tutanak yazmanlığına Sn. Cem MİMİR' in seçilmelerine ve Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için toplantı Başkanlığına yetki verilmesine, oybirliği ile karar verildi. 2. Gündemin ikinci maddesine geçildi: Şirket'in 2020 yılına ait Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan faaliyet raporu, Yönetim Kurulu Başkanı Atilla BAŞER tarafından okundu, müzakere edildi ve yapılan oylama sonucu Yönetim Kurulu faaliyet raporu oybirliği ile kabul edildi. 3. Gündemin üçüncü maddesine geçildi: Şirketin 2020 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu, bilanço ve gelir tablosu okunarak müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve gelir tablosunun tasdikine ve şirketin dönem zararının geçmiş yıllar zararları hesabında sınıflandırılmasına oy birliği ile karar verildi. 4. Gündemin dördüncü maddesine geçildi: 2020 yılı hesap dönemi için Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasını ayrı ayrı oya sunuldu. Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildi. 2020 yılı hesap dönemi için Denetçinin ibrası oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu, Denetçinin ibra edilmesine, oybirliği ile karar verildi. 5. Gündemin beşinci maddesine geçildi: Yönetim Kurulunun önerisi doğrultusunda, 2021 yılına ilişkin işlemlerin denetimi için İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünün 953975 sicil no.sunda kayıtlı, 0035040513500017 mersis no.lu, İstanbul Şişli Vergi Dairesi Müdürlüğünün 035 040 5135 vergi kimlik no.lu mükellefi, Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı Ortadoğu Plaza N73 Kat:11 Şişli /İstanbul adresinde faaliyet gösteren AKSİS ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM ŞİRKETİ' nin TTK 399 maddesi gereğince bağımsız denetim yapmak üzere bağımsız denetçi olarak seçilmesine oybirliğiyle karar verildi 6. Gündemin altıncı maddesine geçildi: 27 Mart 2020 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurul toplantısında göreve seçilmiş olan Yönetim Kurulu Üyesi Alkan AKKOYUN'un istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, toplantıda hazır bulunan ve görevi kabul ettiğini beyan eden xxxxxx T.C. Kimlik Numaralı Nigar SAVRUM'un kalan görev süresi sonuna kadar seçilmesi ve yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücret konuları oylamaya sunuldu, yapılan oylama sonucu xxxxxx T.C. Kimlik Numaralı Nigar SAVRUM'un kalan görev süresi sonuna kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine ve yönetim kurulu üyelerine görevleri sebebiyle herhangi bir ücret veya huzur hakkı ödenmemesine oy birliği ile karar verildi. 7. Gündemin yedinci maddesine geçildi: Şirket ana sözleşmesinin 6'ncı maddesinin, şirket sermayesinin 30.000.000-TL'den 50.000.000-TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak, T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden alınan 18.05.2021 tarih 50035491-431.02-E-00063994385 sayılı izine istinaden, ekli Ana Sözleşme tadil metnindeki yeni şekli ile tadil edilmesine oybirliği ile karar verildi. 8. Gündemin sekizinci maddesine geçildi: Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamında Şirketle muamele yapma izninin verilmesi görüşülerek bu iznin verilmesi, oybirliği ile kabul edildi. 9. Gündemin dokuzuncu maddesine geçildi: Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından, toplantıya katılanların başarılı bir yıl geçirilmesi temennisi ile toplantıya son verilmesine oybirliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı toplantıyı kapattı.Genel Kurul Tescil Tarihi10/06/2021AçıklamalarBaşer Faktoring A.Ş.'nin 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 01/06/2021 tarihinde gerçekleşmiş olup alınan kararlar 10/06/2021 tarihinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir. İlgili tescil 10/06/2021 tarihli 10346 sayılı Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanmıştır.Bilgilerinize sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941811BIST