***BSRFK*** BAŞER FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Merkezi Değişikliği









***BSRFK*** BAŞER FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Merkezi Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeŞirket Merkezi DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03/05/2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEski Şirket MerkeziKültür Mah. Nispetiye Cad. Akmerkez B3 Kule Kat: 2 Etiler, Beşiktaş, İstanbulYeni Şirket MerkeziBüyükdere Caddesi Esentepe Mahallesi Maya Akar Center N 102 Kat:11 Daire: 47 Şişli/İstanbulDeğişiklik Tarihi01/05/2021AçıklamalarŞirket merkezimiz 01.05.2021 tarihi itibariyle "Büyükdere Caddesi Esentepe Mahallesi Maya Akar Center N 102 Kat:11 Daire: 47 Şişli/İstanbul" taşınmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934186BIST