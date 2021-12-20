***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
20.12.2021 14:26
***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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Esas Sözleşme Tadili
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı izni geçerlilik süresinin 2021 yılı sonunda bitmesi ve kayıtlı sermaye tavanının yükseltilmek istenmesi nedeniyle,
1)Yeni kayıtlı sermaye tavanı tutarının 2022-2026 yılları arasında geçerli olacak şekilde 400.000.000TL (DörtyüzmilyonTürkLirası)'dan 800.000.000 TL (SekizyüzmilyonTürkLirası)'na yükseltilmesine,
2)Bu kapsamda ana sözleşmenin Şirketin Sermayesi başlıklı 6.maddesinin ekli tadil metnine uygun olarak değiştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na gerekli başvurularda bulunulmasına ve izinlerin alınmasını takiben madde değişikliğinin yapılacak ilk Genel Kurulun onayına sunulmasına,
Karar verildi.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/984646
BIST
17:531.809
En Yüksek
|Değişim
|: -4,40%
|| -83,30
|Açılış
|: 1.833
|
|Önceki Kapanış
|: 1.892
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1.896
En Düşük
1.784
17:5312,4865
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -0,0781
|Açılış
|: 12,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7500
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12,7919
En Düşük
12,0745
17:5314,1288
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,0801
|Açılış
|: 14,2500
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|Önceki Kapanış
|: 15,4000
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14,8602
En Düşük
13,6023
17:53718,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -2,02
|Açılış
|: 718,17
|
|Önceki Kapanış
|: 720,19
|
735,56
En Düşük
693,99
BIST En Aktif Hisseler17:51
|BURCE
|33,86
|32.875.746
|% 696,71
|
|KRDMD
|9,30
|1.757.168.052
|% 315,18
|
|ASUZU
|29,52
|57.203.570
|% 294,65
|
|KRDMA
|7,98
|101.878.633
|% 269,44
|
|SNGYO
|4,16
|52.775.493
|% 249,58
|
|YESIL
|1,86
|17.748.030
|% -88,26
|
|ITTFH
|1,26
|11.919.769
|% -41,94
|
|KLGYO
|1,69
|27.145.259
|% -33,73
|
|IHLGM
|0,80
|16.844.608
|% -28,57
|
|ICBCT
|5,50
|10.762.779
|% -22,21
|
|GARAN
|11,96
|4.720.252.150
|% 5,10
|
|SISE
|13,28
|3.287.653.961
|% -9,97
|
|EREGL
|25,44
|3.056.229.730
|% -9,98
|
|THYAO
|19,03
|2.329.017.333
|% -4,52
|
|YKBNK
|3,47
|2.157.747.043
|% 3,27
|
|YKBNK
|3,47
|2.157.747.043
|% 3,27
|
|GARAN
|11,96
|4.720.252.150
|% 5,10
|
|TSKB
|1,47
|407.171.272
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,17
|609.619.385
|% -0,46
|
|SISE
|13,28
|3.287.653.961
|% -9,97
|
|17:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,4300
|12,4446
|% -0,96
|
|Euro
|14,0551
|14,1015
|% -0,76
|
|Sterlin
|16,6052
|16,6884
|% 0,21
|
|Frank
|13,4950
|13,5763
|% -0,07
|
|Riyal
|3,3188
|3,3355
|% -0,22
|
|17:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.791
|2,96
|
|Altın Gr.
|717
|717
|-2,87
|
|Cumhuriyet
|4.832
|4.905
|-408,00
|
|Tam
|4.800
|4.938
|-420,42
|
|Yarım
|2.320
|2.389
|-203,37
|
|Çeyrek
|1.164
|1.194
|-101,68
|
|Gümüş.Ons
|22,58
|22,60
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|9,06
|9,07
|0,02
|
|B. Petrol
|74,08
|74,08
|0,12
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Seans Raporu
17:51
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-
17:58TLMAN
Yüzde -7.52 oranında düşüşle 30.98 lira fiyatla işlem gören hissede 458, 573 adet işlem
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17:56KOZAL
Yüzde -9.72 oranında düşüşle 112.40 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 610, 173 adet işlem
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17:55XU100
Endeks 1, 812 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -4, 23 altında . İşlem hacmi 40, 028.00 milyon TL de
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17:54DEVA
Yüzde -8.57 oranında düşüşle 28.18 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 310, 435 adet işlem
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17:52FROTO
Yüzde -9.10 oranında düşüşle 228.70 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 607, 365 adet işlem