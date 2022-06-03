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***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)

03.06.2022 20:00
***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)


***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar

01.01.2022-31.03.2022 dönemi Faaliyet Raporumuz PDF olarak ekte sunulmuştur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034709


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TETMT 233,20 17.484.203 % 10,00  
HEDEF 6,93 86.547.963 % 10,00  
ALMAD 3,19 4.762.120 % 10,00  
YGGYO 26,68 9.879.472 % 9,98  
UFUK 41,26 808.096 % 9,97  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 16,4289 16,4556 % 0,01  
Euro 17,6151 17,6979 % 0,00  
Sterlin 20,5266 20,6296 % -0,55  
Frank 17,0331 17,1357 % -0,49  
Riyal 4,3756 4,3975 % -0,00  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.847 1.848 -21,01  
Altın Gr. 978 978 -10,57  
Cumhuriyet 6.579 6.678 14,00  
Tam 6.555 6.720 19,90  
Yarım 3.168 3.251 9,62  
Çeyrek 1.589 1.625 4,81  
Gümüş.Ons 21,88 21,90 -0,42  
Gümüş Gr. 11,57 11,59 -0,23  
B. Petrol 120 120 2,09  
Seans Raporu 18:05
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