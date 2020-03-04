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***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi

04.03.2020 09:13
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***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.12.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bildirime Konu Durumun Niteliği
Döner Fırın-1 'in Faaliyete Geçmesi
Durdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında Bilgi
Şirketimizin klinker üretimini gerçekleştirdiği Döner Fırın 1 'in faaliyete geçmesi
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Nedeni
-
Varsa Yetkili Organ Karar Tarihi
-
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi
-
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine Etkisi
-
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına Etkisi
-
Kısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payı
-
İş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi Sayısı
-
Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının Toplamı
-
Şirket Yönetimince Alınan Tedbirler
-
Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken Olaylar
-
Yeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih
-
Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl Etkileneceği
-
Açıklamalar

     04.12.2019 tarihinde yapılan özel durum açıklaması ile duruş bildiriminde bulunduğumuz 1.fırınımız 03.03.2020 tarihi itibariyle devreye alınmıştır.
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824104


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NIBAS 7,30 3.650 % 14,06  
BALAT 3,19 600.409 % 10,00  
SALIX 5,48 77 % 9,82  
RALYH 9,29 1.904 % 9,29  
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Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7993 7,8385 % 0,09  
Frank 6,3463 6,3845 % -0,22  
Riyal 1,6233 1,6314 % 0,09  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.636 1.636 0,37  
Altın Gr. 322 322 1,10  
Cumhuriyet 2.101 2.133 -13,00  
Tam 2.091 2.143 -14,01  
Yarım 1.011 1.037 -6,78  
Çeyrek 507 518 -3,38  
Gümüş.Ons 17,17 17,22 0,04  
Gümüş Gr. 3,38 3,39 0,02  
B. Petrol 52,34 52,34 0,48  
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