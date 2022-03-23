***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi









***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale GelmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBildirime Konu Durumun NiteliğiDöner Fırın-1 DuruşuDurdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında BilgiŞirketimizin klinker üretimini gerçekleştirdiği Döner Fırın 1' in durdurulmasıFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin NedeniRevizyon çalışmalarıVarsa Yetkili Organ Karar TarihiFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi23.03.2022Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine EtkisiYoktur.Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına EtkisiYoktur.Kısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki PayıKlinker stokumuz dolayısıyla söz konusu duruş, çimento üretim ve satışımızı etkilememektedir.İş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi SayısıYoktur.Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının ToplamıYoktur.Şirket Yönetimince Alınan TedbirlerKlinker stoku bulunmaktadır.Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken OlaylarPlanlı revizyon çalışmalarının tamamlanmasıYeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih13.04.2022Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl EtkileneceğiDuruşun şirketin sürekliliğine bir etkisi yoktur.AçıklamalarFabrikamızın Döner Fırın-1 hattında yapılacak planlı revizyon çalışmaları nedeniyle,Döner Fırın-1 13.04.2022 tarihine kadar durdurulmuştur. Yeterli miktarda klinker stokumuzun bulunması dolayısıyla, çimento üretim ve satışlarımız bu duruştan etkilenmeyecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012187BIST