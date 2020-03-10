***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor









***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler80.000.000 118.749.217 -147.065 -33.042.438 285.177 341.386.870 -384.315 341.002.555 341.002.555 44.789.051 332.693.575 -11.805.706 320.887.869 872.524.366 112.852.968 985.377.334Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-11.805.706 11.805.706 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)68.998 68.998 68.998 -13.578.589 -13.578.589 -13.509.591 -19.461.264 -32.970.855Dönem Karı (Zararı)-13.578.589 -13.578.589 -13.578.589 -19.406.717 -32.985.306Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)68.998 68.998 68.998 68.998 -54.547 14.451Sermaye Arttırımı100.000.000 -100.000.000 -100.000.000 0Sermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler129.036 129.036 35.527.086 35.656.122Pay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler180.000.000 118.749.217 -147.065 -33.042.438 414.213 341.386.870 -315.317 341.071.553 341.071.553 44.789.051 220.887.869 -13.578.589 207.309.280 859.143.811 128.918.790 988.062.601Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler180.000.000 118.749.217 -147.065 -33.042.438 414.213 341.386.870 -315.317 341.071.553 341.071.553 44.789.051 220.887.869 -13.578.589 207.309.280 859.143.811 128.918.790 988.062.601Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-13.578.589 13.578.589 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-3.154.392 -3.154.392 -3.154.392 -181.873.877 -181.873.877 -185.028.269 -50.677.163 -235.705.432Dönem Karı (Zararı)-181.873.877 -181.873.877 -181.873.877 -50.356.685 -232.230.562Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-3.154.392 -3.154.392 -3.154.392 -3.154.392 -320.478 -3.474.870Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-4.262.896 -4.262.896 -4.262.896 4.262.896 4.262.896 0Dönem Sonu Bakiyeler180.000.000 118.749.217 -147.065 -33.042.438 414.213 337.123.974 -3.469.709 333.654.265 333.654.265 44.789.051 211.572.176 -181.873.877 29.698.299 674.115.542 78.241.627 752.357.169Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-112.200.325 162.060.444Dönem Karı (Zararı)-232.230.562 -32.985.306Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-232.230.562 -32.985.306Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler189.420.864 253.980.741Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12,13 84.426.021 43.799.935Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-14.312.288 -130.617Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 -1.273 -130.617Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 -14.311.015Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler7.120.830 7.599.841Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 7.735.494 6.389.113Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 -1.838.379 -229.940Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler14 1.223.715 1.440.668Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler77.796.012 42.120.483Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler22 -2.234.009 -1.897.421Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler24 78.995.226 48.015.561Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri21 -22.664.644 -38.810.908Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri21 23.699.439 34.813.251Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler52.890.034 180.785.960Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler253.300 -253.300Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler27 253.300 -253.300Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler25 -13.816.283 -21.870.668Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-4.936.762 1.929.107Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler22 -4.936.762 1.929.107İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-55.015.201 -45.546.527Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler44.315.411 -3.465.188Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-21.520.232 -66.766.342Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)695.411 704.240Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-55.302.372 18.682.930Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)2.010.150 12.560Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler100.046 -4.716.809İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)100.046 -4.716.809İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-25.313.615 10.002.082Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-15.367.641 -3.962.873Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-9.945.974 13.964.955Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-97.824.899 175.448.908Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler15 -4.453.277 -3.209.439Vergi İadeleri (Ödemeleri)25 -9.922.149 -10.179.025YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-24.672.922 -142.712.420Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.555.075 633.040Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.555.075 633.040Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-32.102.762 -144.843.630Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -32.089.272 -144.732.747Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -13.490 -110.883Verilen Nakit Avans ve Borçlar2.640.756 -399.251Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar11 2.640.756 -399.251Alınan Faiz22 2.234.009 1.897.421FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI203.779.803 -68.505.110Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 35.785.638Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri35.785.638Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri651.528.473 345.339.525Kredilerden Nakit Girişleri651.528.473 345.339.525Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-368.753.444 -397.175.500Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-368.753.444 -397.175.500Ödenen Faiz-78.995.226 -52.454.773YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)66.906.556 -49.157.086NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)66.906.556 -49.157.086DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 13.651.284 62.808.370DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 80.557.840 13.651.284Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 80.557.840 13.651.284Ticari Alacaklar146.835.007 214.848.584İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 146.835.007 214.848.584Diğer Alacaklar8.790.572 1.781.570İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 8.790.572 1.781.570Türev Araçlar27 253.300Stoklar10 163.777.547 127.946.300Peşin Ödenmiş Giderler11 2.308.529 4.092.373Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar25 339.656 96.614Diğer Dönen Varlıklar16 52.675.299 31.019.844ARA TOPLAM455.284.450 393.689.869Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar12 11.030.000TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR466.314.450 393.689.869DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 10.000 10.000Diğer Alacaklar844.059 1.022.081İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 844.059 1.022.081Maddi Duran Varlıklar12 1.730.103.700 1.792.621.386Kullanım Hakkı Varlıkları12 2.837.370Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 145.099.624 149.030.591Peşin Ödenmiş Giderler11 5.689.472 7.241.795Ertelenmiş Vergi Varlığı25 74.746.908 55.996.612Diğer Duran Varlıklar16 4.285.449 10.004.881TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.963.616.582 2.015.927.346TOPLAM VARLIKLAR2.429.931.032 2.409.617.215KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 307.400.042 148.966.753Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 170.251.146 172.292.635Ticari Borçlar148.460.502 226.427.518İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 148.460.502 226.427.518Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 7.781.378 5.771.228Diğer Borçlar1.860.359 1.760.313İlişkili Taraflara Diğer Borçlar7 311.494İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 1.860.359 1.448.819Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 4.881.438 15.060.104Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü25 1.291.439 5.445.581Kısa Vadeli Karşılıklar302.607 2.140.986Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 302.607 2.140.986Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler16 5.077.524 4.525.627ARA TOPLAM647.306.435 582.390.745TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER647.306.435 582.390.745UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 949.281.875 765.005.920Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)110.457 672.703Uzun Vadeli Karşılıklar49.112.609 40.263.089Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15 38.880.448 31.254.643Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar14 10.232.161 9.008.446Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü25 31.762.487 33.222.157TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.030.267.428 839.163.869TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.677.573.863 1.421.554.614ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar674.115.542 859.143.811Ödenmiş Sermaye17 180.000.000 180.000.000Sermaye Düzeltme Farkları17 118.749.217 118.749.217Geri Alınmış Paylar (-)-147.065 -147.065Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)-33.042.438 -33.042.438Paylara İlişkin Primler (İskontolar)414.213 414.213Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)333.654.265 341.071.553Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)333.654.265 341.071.553Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)337.123.974 341.386.870Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.469.709 -315.317Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler44.789.051 44.789.051Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları211.572.176 220.887.869Net Dönem Karı veya Zararı-181.873.877 -13.578.589Kontrol Gücü Olmayan Paylar78.241.627 128.918.790TOPLAM ÖZKAYNAKLAR752.357.169 988.062.601TOPLAM KAYNAKLAR2.429.931.032 2.409.617.215Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 783.591.810 980.807.069Satışların Maliyeti18 -753.641.563 -703.189.220TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)29.950.247 277.617.849BRÜT KAR (ZARAR)29.950.247 277.617.849Genel Yönetim Giderleri19 -50.446.029 -46.315.566Pazarlama Giderleri19 -61.753.485 -42.528.513Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 58.639.395 71.764.419Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -60.502.057 -69.578.819ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-84.111.929 190.959.370Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler22 7.190.771 2.117.798Yatırım Faaliyetlerinden Giderler22 -20.000 -2.149.484FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-76.941.158 190.927.684Finansman Gelirleri23 11.496.651 93.811.777Finansman Giderleri24 -180.602.338 -339.595.435SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-246.046.845 -54.855.974Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri13.816.283 21.870.668Dönem Vergi (Gideri) Geliri25 -5.524.965 -16.002.816Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 19.341.248 37.873.484SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-232.230.562 -32.985.306DÖNEM KARI (ZARARI)-232.230.562 -32.985.306Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-50.356.685 -19.406.717Ana Ortaklık Payları-181.873.877 -13.578.589Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç(Zarar) 26 -1,01040000 -0,07690000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-3.474.870 14.451Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 -4.343.588 18.064Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler868.718 -3.613Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi25 868.718 -3.613Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-3.474.870 14.451TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-235.705.432 -32.970.855Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-50.677.163 -19.461.264Ana Ortaklık Payları-185.028.269 -13.509.591http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826750BIST