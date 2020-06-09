***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor









Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-13.578.589 13.578.589 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-4.266.249 -4.266.249 -4.266.249 -50.751.293 -50.751.293 -55.017.542 -15.365.300 -70.382.842Dönem Karı (Zararı)-50.751.293 -50.751.293 -50.751.293 -15.038.767 -65.790.060Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-4.266.249 -4.266.249 -4.266.249 -4.266.249 -326.533 -4.592.782Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler180.000.000 118.749.217 -147.065 -33.042.438 414.213 341.386.870 -4.581.566 336.805.304 336.805.304 44.789.051 207.309.280 -50.751.293 156.557.987 804.126.269 113.553.490 917.679.759Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler180.000.000 118.749.217 -147.065 -33.042.438 414.213 337.123.974 -3.469.709 333.654.265 333.654.265 44.789.051 211.572.176 -181.873.877 29.698.299 674.115.542 78.241.627 752.357.169Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-181.873.877 181.873.877 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.441.373 -1.441.373 -1.441.373 -94.872.178 -94.872.178 -96.313.551 -23.903.185 -120.216.736Dönem Karı (Zararı)-94.872.178 -94.872.178 -94.872.178 -23.631.096 -118.503.274Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.441.373 -1.441.373 -1.441.373 -1.441.373 -272.089 -1.713.462Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler180.000.000 118.749.217 -147.065 -33.042.438 414.213 337.123.974 -4.911.082 332.212.892 332.212.892 44.789.051 29.698.299 -94.872.178 -65.173.879 577.801.991 54.338.442 632.140.433Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI25.866.250 45.801.907Dönem Karı (Zararı)-118.503.274 -65.790.060Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-118.503.274 -65.790.060Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler103.268.683 91.769.671Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12,13,14 23.328.650 20.456.231Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-3.179.478 18.616Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 18.616Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 -3.179.478Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler3.216.518 8.046.146Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler2.982.771 7.842.169Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler15 233.747 203.977Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler24.561.623 17.842.770Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-649.362 -580.094Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler24.275.188 18.611.331Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri-6.238.307 -9.920.304Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri7.174.104 9.731.837Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler51.351.975 43.873.610Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 -613.977Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-613.977Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler20 4.065.644 2.146.275Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-76.249 0Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-76.249İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler45.198.061 27.116.898Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-34.307.071 30.595.421Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler17.673.942 -5.644.153Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-18.172.599 -6.498.541Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler80.865.299 19.781.357Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)1.560.813 -17.084Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler643.617 656.689İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)643.617 656.689İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-3.065.940 -11.756.791Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-12.112.097 -11.936.996Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)9.046.157 180.205Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları29.963.470 53.096.509Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-2.961.431 -1.845.033Vergi İadeleri (Ödemeleri)-1.135.789 -5.449.569YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-405.524 -8.688.146Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri88.673 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri88.673Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-766.968 -5.877.639Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-751.289 -5.879.987Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-15.679 2.348Verilen Nakit Avans ve Borçlar-376.591 -3.390.601Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar-376.591 -3.390.601Alınan Faiz649.362 580.094FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-18.988.048 100.411.522Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri188.392.786 162.565.609Kredilerden Nakit Girişleri188.392.786 162.565.609Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-183.105.646 -53.415.219Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-183.105.646 -53.415.219Ödenen Faiz-24.275.188 -8.738.868YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6.472.678 137.525.283NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6.472.678 137.525.283DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 80.557.840 13.651.284DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 87.030.518 151.176.567Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 87.030.518 80.557.840Ticari Alacaklar173.967.974 146.835.007İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 173.967.974 146.835.007Diğer Alacaklar10.395.064 8.790.572İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 10.395.064 8.790.572Stoklar10 149.283.083 163.777.547Peşin Ödenmiş Giderler11 25.312.176 2.308.529Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar168.178 339.656Diğer Dönen Varlıklar63.204.995 52.675.299ARA TOPLAM509.361.988 455.284.450Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar12 11.030.000 11.030.000TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR520.391.988 466.314.450DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 10.000 10.000Diğer Alacaklar787.259 844.059İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 787.259 844.059Maddi Duran Varlıklar12 1.711.179.645 1.730.103.700Kullanım Hakkı Varlıkları12 2.297.522 2.837.370Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 144.154.744 145.099.624Peşin Ödenmiş Giderler11 1.235.015 5.689.472Ertelenmiş Vergi Varlığı72.199.559 74.746.908Diğer Duran Varlıklar4.491.636 4.285.449TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.936.355.380 1.963.616.582TOPLAM VARLIKLAR2.456.747.368 2.429.931.032KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 375.850.536 307.400.042Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 138.521.137 170.251.146Ticari Borçlar223.087.494 148.460.502İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 223.087.494 148.460.502Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17 9.342.191 7.781.378Diğer Borçlar2.503.976 1.860.359İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 2.503.976 1.860.359Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9.960.001 4.881.438Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü1.357.232 1.291.439Kısa Vadeli Karşılıklar302.607 302.607Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 302.607 302.607Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler9.327.053 5.077.524ARA TOPLAM770.252.227 647.306.435TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER770.252.227 647.306.435UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 971.365.828 949.281.875Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)110.457Uzun Vadeli Karşılıklar51.509.524 49.112.609Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17 41.043.616 38.880.448Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar15 10.465.908 10.232.161Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü31.479.356 31.762.487TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.054.354.708 1.030.267.428TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.824.606.935 1.677.573.863ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar577.801.991 674.115.542Ödenmiş Sermaye18 180.000.000 180.000.000Sermaye Düzeltme Farkları18 118.749.217 118.749.217Geri Alınmış Paylar (-)-147.065 -147.065Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)-33.042.438 -33.042.438Paylara İlişkin Primler (İskontolar)414.213 414.213Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)332.212.892 333.654.265Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)332.212.892 333.654.265Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)337.123.974 337.123.974Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-4.911.082 -3.469.709Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler44.789.051 44.789.051Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları29.698.299 211.572.176Net Dönem Karı veya Zararı-94.872.178 -181.873.877Kontrol Gücü Olmayan Paylar54.338.442 78.241.627TOPLAM ÖZKAYNAKLAR632.140.433 752.357.169TOPLAM KAYNAKLAR2.456.747.368 2.429.931.032Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 265.323.150 248.006.928Satışların Maliyeti19 -236.324.452 -216.512.302TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)28.998.698 31.494.626BRÜT KAR (ZARAR)28.998.698 31.494.626Genel Yönetim Giderleri-12.144.056 -11.946.135Pazarlama Giderleri-27.766.292 -24.748.513Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18.827.637 20.759.590Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-13.655.393 -15.529.504ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-5.739.406 30.064Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler725.612 580.094FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-5.013.794 610.158Finansman Gelirleri373.518 1.503.475Finansman Giderleri-109.797.354 -65.757.418SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-114.437.630 -63.643.785Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-4.065.644 -2.146.275Dönem Vergi (Gideri) Geliri20 -1.373.060 -1.593.300Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20 -2.692.584 -552.975SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-118.503.274 -65.790.060DÖNEM KARI (ZARARI)-118.503.274 -65.790.060Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-23.631.096 -15.038.767Ana Ortaklık Payları21 -94.872.178 -50.751.293Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç(Kayıp) 21 -0,52710000 -0,28200000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-1.713.462 -4.592.782Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.141.828 -5.740.978Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler428.366 1.148.196Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi428.366 1.148.196Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.713.462 -4.592.782TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-120.216.736 -70.382.842Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-23.903.185 -15.365.300Ana Ortaklık Payları-96.313.551 -55.017.542http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850268BIST