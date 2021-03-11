***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor









***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler180.000.000 118.749.217 -147.065 -33.042.438 414.213 341.386.870 -315.317 341.071.553 341.071.553 44.789.051 220.887.869 -13.578.589 207.309.280 859.143.811 128.918.790 988.062.601Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-13.578.589 13.578.589 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-3.154.392 -3.154.392 -3.154.392 -181.873.877 -181.873.877 -185.028.269 -50.677.163 -235.705.432Dönem Karı (Zararı)-181.873.877 -181.873.877 -181.873.877 -50.356.685 -232.230.562Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-3.154.392 -3.154.392 -3.154.392 -3.154.392 -320.478 -3.474.870Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-4.262.896 -4.262.896 -4.262.896 4.262.896 4.262.896 0Dönem Sonu Bakiyeler180.000.000 118.749.217 -147.065 -33.042.438 414.213 337.123.974 -3.469.709 333.654.265 333.654.265 44.789.051 211.572.176 -181.873.877 29.698.299 674.115.542 78.241.627 752.357.169Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler180.000.000 118.749.217 -147.065 -33.042.438 414.213 337.123.974 -3.469.709 333.654.265 333.654.265 44.789.051 211.572.176 -181.873.877 29.698.299 674.115.542 78.241.627 752.357.169Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-181.873.877 181.873.877 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-2.197.438 -2.197.438 -2.197.438 -327.011.521 -327.011.521 -329.208.959 -88.694.399 -417.903.358Dönem Karı (Zararı)-327.011.521 -327.011.521 -327.011.521 -88.312.906 -415.324.427Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-2.197.438 -2.197.438 -2.197.438 -2.197.438 -381.493 -2.578.931Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-1.601.103 -1.601.103 -1.601.103 1.601.103 1.601.103 0Dönem Sonu Bakiyeler180.000.000 118.749.217 -147.065 -33.042.438 414.213 335.522.871 -5.667.147 329.855.724 329.855.724 44.789.051 31.299.402 -327.011.521 -295.712.119 344.906.583 -10.452.772 334.453.811Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI171.362.369 -112.200.325Dönem Karı (Zararı)-415.324.427 -232.230.562Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-415.324.427 -232.230.562Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler540.103.478 218.042.894Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12,13 84.791.669 84.426.021Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-12.986.339 14.309.742Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 -23.664 -1.273Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 -12.962.675 14.311.015Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler10.109.222 7.120.830Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 8.343.370 7.735.494Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 4.308 -1.838.379Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler14 1.761.544 1.223.715Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler117.262.183 77.796.012Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler22 -2.947.156 -2.234.009Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler24 117.644.629 78.995.226Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri21 -16.596.234 -22.664.644Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri21 19.160.944 23.699.439Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler347.573.447 52.890.034Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 253.300Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler27 253.300Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler25 -1.273.589 -13.816.283Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-5.373.115 -4.936.762Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler22 -5.373.115 -4.936.762İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler60.243.045 -83.637.231Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-88.453.816 44.315.411Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-15.129.335 -50.142.262Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-14.512.097 695.411Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler182.342.692 -55.302.372Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-428.496 2.010.150Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler193.244 100.046İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)193.244 100.046İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-3.769.147 -25.313.615Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-23.429.091 -15.367.641Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)19.659.944 -9.945.974Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları185.022.096 -97.824.899Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler15 -7.703.389 -4.453.277Vergi İadeleri (Ödemeleri)25 -5.956.338 -9.922.149YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.413.440 -24.672.922Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri7.488.216 2.555.075Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri7.488.216 2.555.075Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-11.848.812 -32.102.762Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -11.802.476 -32.089.272Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -46.336 -13.490Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 2.640.756Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar11 2.640.756Alınan Faiz22 2.947.156 2.234.009FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-138.112.036 203.779.803Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri751.868.377 651.528.473Kredilerden Nakit Girişleri751.868.377 651.528.473Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-711.113.326 -368.753.444Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-711.113.326 -368.753.444Ödenen Faiz-178.867.087 -78.995.226YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)31.836.893 66.906.556NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)31.836.893 66.906.556DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 80.557.840 13.651.284DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 112.394.733 80.557.840Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 112.394.733 80.557.840Ticari Alacaklar216.151.542 146.835.007İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 216.151.542 146.835.007Diğer Alacaklar11.473.686 8.790.572İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 11.473.686 8.790.572Stoklar10 182.289.478 163.777.547Peşin Ödenmiş Giderler11 16.024.870 2.308.529Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar25 537.457 339.656Diğer Dönen Varlıklar16 67.181.105 52.675.299ARA TOPLAM606.052.871 455.284.450Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar12 11.030.000 11.030.000TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR617.082.871 466.314.450DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 10.000 10.000Diğer Alacaklar783.733 844.059İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 783.733 844.059Maddi Duran Varlıklar12 1.665.971.173 1.730.103.700Kullanım Hakkı Varlıkları13 6.949.936 2.837.370Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 141.315.083 145.099.624Peşin Ödenmiş Giderler11 6.485.229 5.689.472Ertelenmiş Vergi Varlığı25 83.222.395 74.746.908Diğer Duran Varlıklar16 15.375.645 4.285.449TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.920.113.194 1.963.616.582TOPLAM VARLIKLAR2.537.196.065 2.429.931.032KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 608.032.882 307.400.042Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 204.994.551 170.251.146Ticari Borçlar314.206.960 148.460.502İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 314.206.960 148.460.502Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 7.352.882 7.781.378Diğer Borçlar2.053.603 1.860.359İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 2.053.603 1.860.359Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 22.789.086 4.881.438Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü25 2.517.533 1.291.439Kısa Vadeli Karşılıklar306.915 302.607Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 306.915 302.607Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler16 6.742.476 5.077.524ARA TOPLAM1.168.996.888 647.306.435TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.168.996.888 647.306.435UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 947.672.547 949.281.875Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)110.457Uzun Vadeli Karşılıklar54.737.798 49.112.609Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15 42.744.093 38.880.448Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar14 11.993.705 10.232.161Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü25 31.335.021 31.762.487TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.033.745.366 1.030.267.428TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.202.742.254 1.677.573.863ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar344.906.583 674.115.542Ödenmiş Sermaye17 180.000.000 180.000.000Sermaye Düzeltme Farkları17 118.749.217 118.749.217Geri Alınmış Paylar (-)-147.065 -147.065Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)-33.042.438 -33.042.438Paylara İlişkin Primler (İskontolar)414.213 414.213Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)329.855.724 333.654.265Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)329.855.724 333.654.265Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)17 335.522.871 337.123.974Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17 -5.667.147 -3.469.709Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler44.789.051 44.789.051Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları31.299.402 211.572.176Net Dönem Karı veya Zararı-327.011.521 -181.873.877Kontrol Gücü Olmayan Paylar-10.452.772 78.241.627TOPLAM ÖZKAYNAKLAR334.453.811 752.357.169TOPLAM KAYNAKLAR2.537.196.065 2.429.931.032Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 1.160.528.594 783.591.810Satışların Maliyeti18 -989.336.378 -753.641.563TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)171.192.216 29.950.247BRÜT KAR (ZARAR)171.192.216 29.950.247Genel Yönetim Giderleri19 -49.100.486 -50.446.029Pazarlama Giderleri19 -115.220.983 -61.753.485Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 87.577.148 58.639.395Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -54.371.145 -60.502.057ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)40.076.750 -84.111.929Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler22 8.320.271 7.190.771Yatırım Faaliyetlerinden Giderler22 -20.000FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)48.397.021 -76.941.158Finansman Gelirleri23 16.244.407 11.496.651Finansman Giderleri24 -481.239.444 -180.602.338SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-416.598.016 -246.046.845Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri1.273.589 13.816.283Dönem Vergi (Gideri) Geliri25 -6.984.631 -5.524.965Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 8.258.220 19.341.248SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-415.324.427 -232.230.562DÖNEM KARI (ZARARI)-415.324.427 -232.230.562Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-88.312.906 -50.356.685Ana Ortaklık Payları-327.011.521 -181.873.877Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç(kayıp) 26 -1,81670000 -1,01040000DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-2.578.931 -3.474.870Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 -3.223.664 -4.343.588Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler644.733 868.718Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi25 644.733 868.718Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-2.578.931 -3.474.870TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-417.903.358 -235.705.432Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-88.694.399 -50.677.163Ana Ortaklık Payları-329.208.959 -185.028.269http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917537BIST