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***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

29.09.2021 20:22



***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2020 Yılı Hesap Dönemine Ait Olağan Genel Kurul Toplantısının Yapılması Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 29.09.2021
Genel Kurul Tarihi 26.10.2021
Genel Kurul Saati 15:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 25.10.2021
Ülke Türkiye
Şehir İZMİR
İlçe BORNOVA
Adres Ankara Caddesi No:335 Bornova İzmir

Gündem Maddeleri
1 - Açılış Başkanlık Divanı teşkili ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın Başkanlık Divanı'nca imza edilmesine yetki verilmesi,
2 - T.T.K.'nun 363. Maddesi uyarınca boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilen üye adayları Sabit AYDIN, Gülant CANDAŞ, Erdoğan GÖĞEN, Ömer Çağdaş SELVİ, Ali KIŞLA, Mehmet Gökalp ÖZKÖK ve Yusuf KAYA'nın ayrı ayrı Genel Kurul'un onayına sunulması,
3 - Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu'nun raporlarıyla şirketin 2020 yılı bilanço ve kar-zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
4 - İlişkili taraf işlemleri hakkında bilgi sunumu,
5 - 2020 yılında yapılan bağış ve yardımlarla ilgili bilgi sunumu,
6 - Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler hususunda bilgilendirilmeleri,
7 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2020 yılı faaliyetleri, hesapları ve sair ve başkaca her türlü tasarruflarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
8 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi ve Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,
9 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ödenecek ücretin karara bağlanması,
10 - 2021 yılında yapılacak bağışların üst sınırı hakkında karar alınması,
11 - Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı konusundaki önerisinin görüşülmesi ve karar alınması,
12 - Şirketimizin 2021 yılı hesaplarının ve mali tablolarının denetimi için, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu'nun seçimi,
13 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerine göre izin verilmesi,
14 - Dilek ve öneriler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 BATIÇİM - 2020 Olağan GK Toplantı Çağrısı Gündem ve Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 SPK 1.3.1. Batıçim Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı 2020.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2020 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği olağan genel kurul toplantısı 26 Ekim 2021 günü saat 15:30 ' da Ankara Caddesi No:335 Bornova İZMİR adresindeki şirket merkezinde yapılacaktır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965805


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