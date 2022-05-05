Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

05.05.2022 09:00
***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi A Grubu Pay Sahipleri Özel Genel Kurul Toplantısı Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu
Toplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri A Grubu
Karar Tarihi 23.03.2022
Genel Kurul Tarihi 19.04.2022
Genel Kurul Saati 15:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 18.04.2022
Ülke Türkiye
Şehir İZMİR
İlçe BORNOVA
Adres Ankara Caddesi No:335 Bornova İzmir

Gündem Maddeleri
1 - Açılış Başkanlık Divanı teşkili ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın Başkanlık Divanı'nca imza edilmesine yetki verilmesi,
2 - Şirket Ana Sözleşmesi'nin 6. maddesinin değiştirilmesi hakkında görüşme ve karar alınması.
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Batıçim 2021 A Grubu Toplantı Çağrısı Gündem ve Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 1 - Başkanlık Divanı teşkili ve Özel Toplantı Tutanağı'nın Başkanlık Divanı'nca imza edilmesine yetki verildi.
2 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.01.2022 tarih ve E-29833736-110.03.03-15388 sayılı izin yazısı ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 10.01.2022 tarih ve E-50035491-431.02-00070838077 sayılı izin yazıları ile Şirket esas sözleşmesinin 6. maddesinin değiştirilmesine ilişkin esas sözleşme değişiklik tasarısı, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın onayından geçtiği şekliyle Şirket Genel Kurulu tarafından kabul edilmiştir (Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylı tadil metni tutanağın ekinde yer almaktadır). Kayıtlı sermaye tavanının 400.000.000 (dört yüz milyon) Türk Lirası'ndan 800.000.000 (sekiz yüz milyon) Türk Lirası'na çıkarılmasına ve Yönetim Kurulu'na 2022-2026 yılları arasında, kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, sermaye artırımı yapabilmesi konusunda yetki verilmesine ilişkin esas sözleşme tadilini konu alan Genel Kurul kararı, A Grubu pay sahiplerinin haklarını ihlal edecek nitelikte olmadığı değerlendirilerek kabul edilmiştir.


Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 28.04.2022

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Batıçim İmtiyazlı Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 Batıçim İmtiyazlı Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 19 Nisan 2022 tarihinde yapılan
2021 yılı A Grubu Pay Sahipleri Özel Genel Kurul Toplantısı İzmir Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 28 Nisan 2022 tarihinde tescil edilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026483


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:052.431
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  2.433  
Önceki Kapanış :  2.431  
En Yüksek
2.443 En Düşük
2.405
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ACSEL 44,74 6.181.538 % 0,00  
ADEL 25,44 4.334.554 % 0,00  
ADESE 0,78 17.938.536 % 0,00  
AEFES 29,60 66.957.305 % 0,00  
AKFGY 2,94 25.486.668 % 0,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 14,7736 14,7816 % 0,33  
Euro 15,6945 15,7143 % 0,35  
Sterlin 18,5029 18,5957 % -0,24  
Frank 15,1273 15,2184 % 0,30  
Riyal 3,9272 3,9469 % 0,36  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.899 1.900 18,29  
Altın Gr. 903 903 12,06  
Cumhuriyet 6.082 6.174 2,00  
Tam 6.053 6.206 103,47  
Yarım 2.925 3.002 50,05  
Çeyrek 1.467 1.501 25,03  
Gümüş.Ons 23,15 23,18 0,19  
Gümüş Gr. 11,00 11,02 0,13  
B. Petrol 111 111 0,92  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru