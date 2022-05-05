***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
05.05.2022 09:00
***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi A Grubu Pay Sahipleri Özel Genel Kurul Toplantısı Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu
Toplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri A Grubu
Karar Tarihi 23.03.2022
Genel Kurul Tarihi 19.04.2022
Genel Kurul Saati 15:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 18.04.2022
Ülke Türkiye
Şehir İZMİR
İlçe BORNOVA
Adres Ankara Caddesi No:335 Bornova İzmir
Gündem Maddeleri
1 - Açılış Başkanlık Divanı teşkili ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın Başkanlık Divanı'nca imza edilmesine yetki verilmesi,
2 - Şirket Ana Sözleşmesi'nin 6. maddesinin değiştirilmesi hakkında görüşme ve karar alınması.
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Batıçim 2021 A Grubu Toplantı Çağrısı Gündem ve Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 1 - Başkanlık Divanı teşkili ve Özel Toplantı Tutanağı'nın Başkanlık Divanı'nca imza edilmesine yetki verildi.
2 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.01.2022 tarih ve E-29833736-110.03.03-15388 sayılı izin yazısı ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 10.01.2022 tarih ve E-50035491-431.02-00070838077 sayılı izin yazıları ile Şirket esas sözleşmesinin 6. maddesinin değiştirilmesine ilişkin esas sözleşme değişiklik tasarısı, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın onayından geçtiği şekliyle Şirket Genel Kurulu tarafından kabul edilmiştir (Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylı tadil metni tutanağın ekinde yer almaktadır). Kayıtlı sermaye tavanının 400.000.000 (dört yüz milyon) Türk Lirası'ndan 800.000.000 (sekiz yüz milyon) Türk Lirası'na çıkarılmasına ve Yönetim Kurulu'na 2022-2026 yılları arasında, kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, sermaye artırımı yapabilmesi konusunda yetki verilmesine ilişkin esas sözleşme tadilini konu alan Genel Kurul kararı, A Grubu pay sahiplerinin haklarını ihlal edecek nitelikte olmadığı değerlendirilerek kabul edilmiştir.
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 28.04.2022
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Batıçim İmtiyazlı Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 Batıçim İmtiyazlı Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 19 Nisan 2022 tarihinde yapılan
2021 yılı A Grubu Pay Sahipleri Özel Genel Kurul Toplantısı İzmir Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 28 Nisan 2022 tarihinde tescil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026483
BIST