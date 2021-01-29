***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama
29.01.2021 18:48
***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bu açıklama, Sermaye Piyasası Kurulu'nun, II-15.1 "Özel Durumlar Tebliği" nin, "Haber ve söylentilerin doğrulanması" başlığını taşıyan 9'uncu maddesi hükümleri kapsamında yapılmaktadır.
"Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş. ortaklarından bazılarının Şirket'imize ait hisselerinin satışına dair çıkan haberlere ilişkin olarak Şirket ortaklarımızın bazıları tarafından Şirketimizle, olası hisse satışlarına ilişkin görüşmelerin her zaman yapılabildiği, bu aşamada henüz piyasa ile paylaşılacak düzeye gelmiş bir gelişme olmadığı, ilerleyen süreçte gerekmesi halinde Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca yapılması gereken açıklamaların zamanında yapılacağı yönünde bilgi paylaşılmıştır."
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906376
BIST
18:051.473
En Yüksek
|Değişim
|: -1,66%
|| -24,87
|Açılış
|: 1.485
|
|Önceki Kapanış
|: 1.498
|
1.496
En Düşük
1.470
18:057,3070
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0272
|Açılış
|: 7,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3700
|
7,3849
En Düşük
7,2786
18:058,8708
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0331
|Açılış
|: 8,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9350
|
8,9400
En Düşük
8,8373
18:05436,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 1,74
|Açılış
|: 436,17
|
|Önceki Kapanış
|: 434,43
|
440,43
En Düşük
434,09
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TKNSA
|15,40
|338.214.512
|% 10,00
|
|PKENT
|1.524,60
|22.011.057
|% 10,00
|
|MMCAS
|6,49
|2.353.514
|% 10,00
|
|TSGYO
|5,39
|7.479.539
|% 10,00
|
|ULUUN
|17,83
|207.311.506
|% 9,99
|
|BURVA
|44,10
|32.724.684
|% -10,00
|
|UMPAS
|2,43
|221.234
|% -10,00
|
|KAPLM
|36,28
|8.845.546
|% -9,98
|
|INVEO
|120,40
|26.429.726
|% -9,95
|
|VAKFN
|8,31
|20.093.563
|% -9,08
|
|GUBRF
|72,50
|2.319.529.936
|% 4,92
|
|GARAN
|9,31
|2.204.230.992
|% -0,85
|
|EKGYO
|2,41
|1.732.971.194
|% 1,69
|
|DOHOL
|3,89
|1.525.868.582
|% 4,57
|
|KOZAL
|115,40
|1.505.564.692
|% -1,70
|
|EKGYO
|2,41
|1.732.971.194
|% 1,69
|
|DOHOL
|3,89
|1.525.868.582
|% 4,57
|
|KARSN
|5,21
|1.432.981.586
|% 4,41
|
|TSKB
|1,81
|443.425.644
|% 0,00
|
|GARAN
|9,31
|2.204.230.992
|% -0,85
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3010
|7,3070
|% -0,37
|
|Euro
|8,8654
|8,8722
|% -0,36
|
|Sterlin
|9,9923
|10,0424
|% -0,50
|
|Frank
|8,1733
|8,2225
|% -0,62
|
|Riyal
|1,9403
|1,9500
|% -0,47
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.859
|1.859
|17,16
|
|Altın Gr.
|436
|436
|1,17
|
|Cumhuriyet
|2.908
|2.952
|-12,00
|
|Tam
|2.892
|2.968
|-14,15
|
|Yarım
|1.398
|1.436
|-6,85
|
|Çeyrek
|701
|718
|-3,42
|
|Gümüş.Ons
|27,18
|27,21
|0,62
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,37
|0,09
|
|B. Petrol
|55,63
|55,63
|0,53
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -26, 78 kaybederek (% -1.67 ) 1, 575
-
17:58
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, TKNSA, TSGYO
-
17:58XU100
Endeks 1, 475 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 58 altında . İşlem hacmi 27, 469.00 milyon TL de
-
17:58MAALT
Yüzde -6.26 oranında düşüşle 283.00 lira fiyatla işlem gören hissede 95, 407 adet işlem
-
17:56VAKFN
Yüzde -7.66 oranında düşüşle 8.44 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 200, 414 adet işlem