***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama









***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaber veya Söylentilere İlişkin AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBu açıklama, Sermaye Piyasası Kurulu'nun, II-15.1 "Özel Durumlar Tebliği" nin, "Haber ve söylentilerin doğrulanması" başlığını taşıyan 9'uncu maddesi hükümleri kapsamında yapılmaktadır."Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş. ortaklarından bazılarının Şirket'imize ait hisselerinin satışına dair çıkan haberlere ilişkin olarak Şirket ortaklarımızın bazıları tarafından Şirketimizle, olası hisse satışlarına ilişkin görüşmelerin her zaman yapılabildiği, bu aşamada henüz piyasa ile paylaşılacak düzeye gelmiş bir gelişme olmadığı, ilerleyen süreçte gerekmesi halinde Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca yapılması gereken açıklamaların zamanında yapılacağı yönünde bilgi paylaşılmıştır."http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906376BIST