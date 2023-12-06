***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama









***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaber veya Söylentilere İlişkin AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBir süredir Şirketimiz, Şirketimiz bağlı ortaklıkları, Şirketimiz yöneticileri ve Şirketimiz pay sahipleri hakkında, hangi menfaatler doğrultusunda yayımlandığı Şirketimizce bilinmeyen, çeşitli mesnetsiz haberler yayınlanmaktadır. Bahsi geçen bu mesnetsiz haberlere ilişkin olarak Şirketimizce, mevcut olan her türlü hukuki imkân tüketilecek olup, bu mesnetsiz haberlerin, yatırımcılarımız tarafından dikkate alınmamasını ve SPK düzenlemeleri çerçevesinde Kamuyu AydınlatmaPlatformu ve Şirketimiz internet adresinde yapılan resmi duyurular haricindeki haberlere itibar edilmemesini önemle rica ediyoruz.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1222745BIST