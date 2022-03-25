***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
25.03.2022 17:29
***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemlere İlişkin bir rapor hazırlanmıştır. Rapor Yönetim Kurulumuzca onaylanmış olup söz konusu raporun sonuç kısmı
"2021 yılında, şirketin ilişkili taraf olan Bağlı Ortaklıkları ile yaptığı yaygın ve süreklilik arz eden ticari faaliyetinin SPK ‘nın II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde, toplam satış hasılatı içindeki payının %10'u aşması ve 2022 yılında aynı nitelikteki işlemlerin belirlenen esaslara uygun olarak devam edeceğinin öngörülmesi dolayısıyla konuya ilişkin işlem koşullarının önceki yıllarla uyumlu ve piyasa koşulları ile karşılaştırıldığında makul olduğu değerlendirilmiştir." şeklindedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013104
BIST
17:232.181
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 4,31
|Açılış
|: 2.180
|
|Önceki Kapanış
|: 2.176
|
2.195
En Düşük
2.179
17:2314,8522
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0280
|Açılış
|: 14,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8450
|
14,8584
En Düşük
14,7991
17:2316,3798
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0514
|Açılış
|: 16,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2900
|
16,4204
En Düşük
16,2680
17:23931,95
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,72
|Açılış
|: 931,95
|
|Önceki Kapanış
|: 932,68
|
937,51
En Düşük
927,88
BIST En Aktif Hisseler17:21
|ACSEL
|29,04
|31.414.266
|% 10,00
|
|PKENT
|255,60
|117.268.490
|% 9,98
|
|KTSKR
|35,08
|162.202.149
|% 9,97
|
|SERVE
|16,57
|539.619
|% 9,95
|
|ULUSE
|77,45
|54.657.094
|% 9,94
|
|SANEL
|6,10
|2.204.642
|% -7,15
|
|ANHYT
|13,87
|22.628.093
|% -5,11
|
|ALKA
|27,82
|29.574.991
|% -4,07
|
|PRZMA
|3,65
|1.200.032
|% -3,95
|
|ISSEN
|15,35
|17.628.646
|% -3,94
|
|KRDMD
|15,33
|1.509.155.184
|% -0,26
|
|SASA
|59,80
|1.285.276.952
|% 2,13
|
|THYAO
|28,26
|1.219.921.216
|% 0,50
|
|KARSN
|4,88
|1.122.890.067
|% 8,44
|
|GARAN
|12,09
|1.038.259.787
|% 0,33
|
|KARSN
|4,88
|1.122.890.067
|% 8,44
|
|DOHOL
|3,24
|380.222.810
|% 0,31
|
|YKBNK
|3,93
|435.381.394
|% 0,00
|
|ODAS
|1,64
|174.587.481
|% 1,86
|
|KRDMD
|15,33
|1.509.155.184
|% -0,26
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8488
|14,8551
|% 0,21
|
|Euro
|16,3633
|16,3781
|% 0,30
|
|Sterlin
|19,5244
|19,6223
|% 0,23
|
|Frank
|15,9189
|16,0147
|% 0,34
|
|Riyal
|3,9473
|3,9671
|% 0,25
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.952
|1.953
|-4,82
|
|Altın Gr.
|931
|931
|-1,27
|
|Cumhuriyet
|6.173
|6.266
|-9,00
|
|Tam
|6.139
|6.292
|-15,45
|
|Yarım
|2.967
|3.044
|-7,48
|
|Çeyrek
|1.488
|1.522
|-3,73
|
|Gümüş.Ons
|25,38
|25,40
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|12,11
|12,12
|-0,05
|
|B. Petrol
|117
|117
|-2,39
|
Seans Raporu
17:21
daha fazla
-
17:36KLSYN
Yüzde 5.77 oranında artışla 1.65 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 769, 324 adet işlem
-
17:35GLBMD
Yüzde 5.28 oranında artışla 5.98 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 139, 783 adet işlem
-
17:34FADE
Yüzde 4.84 oranında artışla 6.72 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 989, 167 adet işlem
-
17:33XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 34 artarak (% 0.14 ) 2, 423
-
17:33AKFGY
Yüzde 7.63 oranında artışla 2.82 lira fiyatla işlem gören hissede 52, 402, 536 adet işlem