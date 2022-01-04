***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavan Artışı ve Süre Uzatımı -SPK Başvurusu-OnayYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 20.12.2021İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 400.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 800.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No Madde 6SPK Başvuru Tarihi 22.12.2021SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 04.01.2022Ek AçıklamalarŞirketimizin kayıtlı sermaye tavanı izni geçerlilik süresinin 2021 yılı sonunda bitmesi ve kayıtlı sermaye tavanının yükseltilmek istenmesi nedeniyle,1)Yeni kayıtlı sermaye tavanı tutarının 2022-2026 yılları arasında geçerli olacak şekilde 400.000.000TL (DörtyüzmilyonTürkLirası)'dan 800.000.000 TL (SekizyüzmilyonTürkLirası)'na yükseltilmesine,2)Bu kapsamda ana sözleşmenin Şirketin Sermayesi başlıklı 6.maddesinin ekli tadil metnine uygun olarak değiştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na gerekli başvurularda bulunulmasına ve izinlerin alınmasını takiben madde değişikliğinin yapılacak ilk Genel Kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir.Gerekli izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na 22.12.2021 tarih 69020 nolu kayıt numarası ile başvuru yapılmıştır.22.12.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğumuz başvurumuz ekindeki tadil tasarısı, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından revize edilerek ekte verilen şekilde 04.01.2022 tarihinde onaylanmış olup, onay yazısı tarafımıza ulaşmıştır.T.C. Ticaret Bakanlığı onayından sonra yapılacak ilk Genel Kurulun onayına sunulacaktır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Batıçim Tadil Metni-SPK Onay.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988715BIST