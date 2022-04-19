***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
19.04.2022 18:42
***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavan Artışı ve Süre Uzatımı -Genel Kurul Onay
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 20.12.2021
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 400.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 800.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No Madde 6
SPK Başvuru Tarihi 22.12.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 04.01.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 19.04.2022
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Ek Açıklamalar
Esas Sözleşme tadil tasarısı, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün onayından geçtiği şekliyle kayıtlı sermayenin 400.000.000 TL ‘den 800.000.000 TL ‘ye çıkarılması hususu Genel Kurul tarafından onaylandı.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Batıçim Tadil Metni-SPK Onay.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022179
BIST
18:052.519
En Yüksek
|Değişim
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|SMRTG
|17,18
|323.293.783
|% 9,99
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|DAGHL
|19,29
|10.247.049
|% 9,98
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|AYEN
|15,87
|25.459.814
|% 9,98
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|BOSSA
|45,50
|53.704.350
|% 9,96
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|ARMDA
|105,00
|4.626.979
|% 9,95
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|ISGYO
|11,07
|55.041.309
|% -10,00
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|DESA
|12,81
|84.580.149
|% -9,98
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|EDATA
|18,00
|64.783.047
|% -9,95
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|AVGYO
|3,46
|37.294.642
|% -9,90
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|PEGYO
|1,46
|43.523.242
|% -9,88
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|THYAO
|38,76
|4.804.028.160
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|GARAN
|14,18
|3.683.699.563
|% -1,66
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|KRDMD
|16,40
|2.893.114.644
|% 1,61
|
|YKBNK
|5,22
|2.588.754.111
|% -0,38
|
|SISE
|17,97
|2.238.322.889
|% -0,55
|
|ODAS
|2,53
|1.458.501.509
|% 6,30
|
|TSKB
|2,00
|992.761.675
|% 0,00
|
|YKBNK
|5,22
|2.588.754.111
|% -0,38
|
|EKGYO
|2,90
|1.118.456.251
|% 0,00
|
|GARAN
|14,18
|3.683.699.563
|% -1,66
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|14,6490
|14,6564
|% 0,14
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|Euro
|15,8259
|15,8408
|% 0,30
|
|Sterlin
|19,0032
|19,0985
|% 0,07
|
|Frank
|15,3740
|15,4666
|% -0,37
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|Riyal
|3,8958
|3,9154
|% 0,28
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.958
|1.958
|-20,73
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|Altın Gr.
|922
|922
|-8,94
|
|Cumhuriyet
|6.150
|6.242
|-58,00
|
|Tam
|6.116
|6.268
|-62,31
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|Yarım
|2.956
|3.032
|-30,14
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|Çeyrek
|1.483
|1.516
|-15,08
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|Gümüş.Ons
|25,27
|25,30
|-0,59
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|Gümüş Gr.
|11,90
|11,92
|-0,26
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|B. Petrol
|108
|108
|-5,55
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