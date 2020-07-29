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***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi

29.07.2020 22:16
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***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )

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Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.05.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
KOBİRATE Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş.
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
22/05/2020
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
22/05/2021
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
29/07/2020
Açıklama

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum derecelendirmesi yapmak üzere faaliyet izni bulunan Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. tarafından Şirketimizin yeni dönem "Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu" tamamlanmıştır. 30 Temmuz 2019 tarihinde açıklamış olduğumuz 86,70 (10 üzerinden 8,67) olan bir önceki Kurumsal Yönetim Derecelendirme notumuz, 29 Temmuz 2020 tarihi itibarıyla 87,97 (10 üzerinden 8,80) olarak güncellenmiştir.
Rapora Şirketimizin internet sitesinde bulunan yatırımcı ilişkileri bölümünden ulaşılabilir.

Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu

Ağırlık
% 25 % 25 % 15 % 35 % 100
Alınan Not
85,19 87,69 95,98 86,71 87,97




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/864020


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IHYAY 1,43 136.343.806 % 10,00  
PKENT 867,90 4.078.262 % 10,00  
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Cumhuriyet 2.895 2.937 41,00  
Tam 2.982 3.027 48,90  
Yarım 1.447 1.473 19,50  
Çeyrek 726 739 11,10  
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Gümüş Gr. 5,44 5,44 -0,00  
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