***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
18.05.2023 14:02
***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.05.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
18/05/2023
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
18/05/2024
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
Açıklama
Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. ile 18 Mayıs 2023 tarihinde kurumsal yönetim ilkelerine uyum derecelendirme sözleşmesi imzalamış olup, sözleşme bir yıl sürelidir.
Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1152286
BIST
15:264.533
En Yüksek
|Değişim
|: -2,76%
|| -128,44
|Açılış
|: 4.682
|
|Önceki Kapanış
|: 4.662
|
4.700
En Düşük
4.511
15:2619,7961
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0392
|Açılış
|: 20,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2800
|
19,7973
En Düşük
19,6437
15:2621,3563
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0881
|Açılış
|: 21,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 21,9000
|
21,4540
En Düşük
21,2329
15:261.255,96
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -2,79
|Açılış
|: 1.255,96
|
|Önceki Kapanış
|: 1.258,74
|
1.262,45
En Düşük
1.251,99
BIST En Aktif Hisseler15:24
|DOBUR
|35,32
|9.184.680
|% 9,96
|
|PSDTC
|27,86
|14.566.977
|% 9,94
|
|PSDTC
|27,86
|14.566.977
|% 9,94
|
|PSDTC
|27,86
|14.566.977
|% 9,94
|
|PSDTC
|27,86
|14.566.977
|% 9,94
|
|SAMAT
|26,30
|98.792.238
|% -9,99
|
|ALFAS
|318,80
|783.829.954
|% -9,99
|
|AKYHO
|1,88
|20.907.452
|% -9,18
|
|ASTOR
|47,72
|1.762.707.035
|% -8,05
|
|GOKNR
|11,63
|176.983.721
|% -7,55
|
|THYAO
|132,90
|4.083.264.320
|% -3,06
|
|KCHOL
|78,40
|2.047.467.619
|% -3,33
|
|ISCTR
|10,85
|2.025.346.387
|% -2,95
|
|AKBNK
|15,11
|1.807.883.760
|% -3,02
|
|ASTOR
|47,72
|1.762.707.035
|% -8,05
|
|EKGYO
|6,11
|1.590.449.236
|% -4,68
|
|ISCTR
|10,85
|2.025.346.387
|% -2,95
|
|YKBNK
|9,09
|1.426.510.853
|% -2,88
|
|AKBNK
|15,11
|1.807.883.760
|% -3,02
|
|DOHOL
|8,44
|595.196.027
|% 3,18
|
|15:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,7863
|19,7905
|% 0,17
|
|Euro
|21,3577
|21,3643
|% -0,37
|
|Sterlin
|24,5482
|24,6713
|% -0,17
|
|Frank
|21,8941
|22,0260
|% -0,01
|
|Riyal
|5,2602
|5,2866
|% 0,17
|
|15:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.974
|1.974
|-8,17
|
|Altın Gr.
|1.256
|1.256
|-2,72
|
|Cumhuriyet
|9.058
|9.195
|2,00
|
|Tam
|9.015
|9.250
|-2,33
|
|Yarım
|4.453
|4.566
|-19,00
|
|Çeyrek
|2.220
|2.276
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|23,55
|23,57
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|14,96
|14,98
|-0,12
|
|B. Petrol
|76,73
|76,73
|-0,23
|
Seans Raporu
15:24
daha fazla
-
15:39SAMAT
Yüzde -9.51 oranında düşüşle 26.44 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 681, 005 adet işlem
-
15:37GLYHO
Yüzde -6.20 oranında düşüşle 7.41 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 988, 602 adet işlem
-
15:36XU100
Endeks 4, 522 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 99 altında . İşlem hacmi 37, 927.00 milyon TL de
-
15:36GLRYH
Yüzde -6.16 oranında düşüşle 6.85 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 988, 252 adet işlem
-
15:35EUPWR
Yüzde -6.82 oranında düşüşle 78.60 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 893, 128 adet işlem