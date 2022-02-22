***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi
22.02.2022 19:03
***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
İşlemin Niteliği
Ayni Hak Tesisi (Establishment of Real Claim on Non-Current Assets)
İşleme Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Taşınır mallar ile Arsa ve Bina niteliğindeki Gayrimenkuller
İşleme Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
Şirkete ait muhtelif yerlerde bulunan gayrimenkuller ile taşınır mallar
İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
22.02.2022
İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
İşleme Konu Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)
%19,20
Kira Bedeli ve Koşulları
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Ayni Hak Bedeli ve Koşulları
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İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
-
Karşı Taraf
Türkiye İş Bankası A.Ş. Ege Kurumsal İzmir Şubesi
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
Kredi
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
Kira Süresi
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Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
Önemli Nitelikteki işleme girmiyor.
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
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Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
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Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
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İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
Yönetim Kurulu'nun 22.02.2022 tarihli kararı ile
Şirketimiz tarafından mevcut kredilerimizin yapılandırılması amacıyla teminat verilmesine ilişkin imzalanacak ticari taşınır rehni sözleşmesi ve ipotek sözleşmeleri kapsamında düzenlenen teminat amaçlı ayni hak tesisi işlemlerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 6. maddesi hükmü uyarınca önemlilik kriteri kapsamında değerlendirilmesi sonucunda, II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 6.1'inci maddesinde yer alan ve ayrı ayrı değerlendirilen önemlilik kriterlerinin her biri için Tebliğ uyarınca önemli nitelikteki işlem sayılabilmesi açısından belirlenen %75 sınırını aşmaması nedeniyle ilgili Tebliğ hükümleri açısından önemlilik kriterini taşımadığına ve bu bağlamda, Şirketimiz tarafından tesis edilmesi planlanan ayni hakların tesisine ilişkin olarak Tebliğ kapsamında düzenlenen ayrılma hakkının doğmayacağı tespit edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003562
BIST