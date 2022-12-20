***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri









***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOlağan Dışı Fiyat ve Miktar HareketleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBorsa İstanbul A.Ş.'nin 20.12.2022 tarih ve E-18454353-100.06-13532 sayılı yazısına istinaden Sermaye Piyasası Kurulu'nun ''Özel Durumlar Tebliği" kapsamında, Şirketimiz Payları Üzerinde Gerçekleşen Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketlerine İlişkin Olarak Şirketimizin Kamuya Açıklanmamış herhangi bir özel durumu bulunmamaktadır.Kamuoyunun bilgisine sunarız.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088782BIST