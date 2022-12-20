***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
20.12.2022 23:35
***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 20.12.2022 tarih ve E-18454353-100.06-13532 sayılı yazısına istinaden Sermaye Piyasası Kurulu'nun ''Özel Durumlar Tebliği" kapsamında, Şirketimiz Payları Üzerinde Gerçekleşen Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketlerine İlişkin Olarak Şirketimizin Kamuya Açıklanmamış herhangi bir özel durumu bulunmamaktadır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088782
BIST
18:005.419
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 27,11
|Açılış
|: 5.409
|
|Önceki Kapanış
|: 5.392
|
5.446
En Düşük
5.344
18:0018,6779
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0259
|Açılış
|: 18,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7600
|
18,6779
En Düşük
18,6354
18:0019,8643
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0550
|Açılış
|: 19,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9000
|
19,8643
En Düşük
19,8070
18:001.090,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,64
|Açılış
|: 1.090,39
|
|Önceki Kapanış
|: 1.090,29
|
1.092,08
En Düşük
1.089,52
BIST En Aktif Hisseler18:00
|ALFAS
|292,60
|256.147.667
|% 10,00
|
|ISATR
|394.218,00
|720.018
|% 10,00
|
|PETUN
|63,85
|33.979.417
|% 9,99
|
|DITAS
|38,34
|53.621.237
|% 9,98
|
|TMPOL
|36,16
|57.113.602
|% 9,98
|
|OZSUB
|21,16
|39.944.063
|% -9,96
|
|RALYH
|32,90
|154.412.301
|% -9,37
|
|SKBNK
|3,21
|2.270.286.552
|% -8,81
|
|TSKB
|5,02
|2.349.331.054
|% -8,73
|
|VAKBN
|12,69
|7.516.991.516
|% -7,84
|
|THYAO
|145,90
|10.762.159.297
|% 1,81
|
|ASELS
|61,00
|9.046.789.464
|% 2,61
|
|VAKBN
|12,69
|7.516.991.516
|% -7,84
|
|YKBNK
|12,25
|6.751.975.534
|% -4,82
|
|ISCTR
|12,96
|6.403.362.856
|% -5,19
|
|SKBNK
|3,21
|2.270.286.552
|% -8,81
|
|VAKBN
|12,69
|7.516.991.516
|% -7,84
|
|YKBNK
|12,25
|6.751.975.534
|% -4,82
|
|EKGYO
|8,19
|4.536.786.573
|% -1,09
|
|ISCTR
|12,96
|6.403.362.856
|% -5,19
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6447
|18,6899
|% 0,20
|
|Euro
|19,8037
|19,8870
|% 0,39
|
|Sterlin
|22,6680
|22,7817
|% 0,13
|
|Frank
|20,0548
|20,1756
|% 0,08
|
|Riyal
|4,9467
|4,9715
|% 0,05
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.819
|0,17
|
|Altın Gr.
|1.090
|1.091
|0,67
|
|Cumhuriyet
|7.263
|7.372
|49,00
|
|Tam
|7.332
|7.405
|8,00
|
|Yarım
|3.562
|3.620
|4,00
|
|Çeyrek
|1.781
|1.810
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|24,13
|24,18
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|14,49
|14,52
|0,02
|
|B. Petrol
|79,77
|79,77
|0,00
|
Seans Raporu
18:00
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17:59TRCAS
Yüzde 4.06 oranında artışla 23.60 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 842, 091 adet işlem
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17:57XU100
Endeks 5, 415 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 43 üstünde . İşlem hacmi 127, 732.00 milyon TL de
-
17:57YGGYO
Yüzde 5.51 oranında artışla 35.64 lira fiyatla işlem gören hissede 163, 177 adet işlem
-
17:56DITAS
Yüzde 7.29 oranında artışla 37.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 287, 262 adet işlem
-
17:55OZKGY
Yüzde 5.85 oranında artışla 20.62 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 598, 115 adet işlem