***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
25.09.2023 15:54
***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen "Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri"ne ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'ne göre, Şirketimizin kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumu bulunmamakta olup, Şirketimiz olağan faaliyetlerine devam etmektedir. Mevzuat gereği yapılması gereken tüm açıklamalar da zamanında yapılmaktadır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197107
BIST
'
17:038.290
En Düşük
|Değişim
|: 3,12%
|| 250,43
|Açılış
|: 8.105
|
|Önceki Kapanış
|: 8.039
|
8.097
En Yüksek
8.290
17:0327,2100
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0682
|Açılış
|: 27,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 27,2100
|
27,2194
En Düşük
27,1176
17:0328,8405
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0918
|Açılış
|: 28,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0000
|
29,3484
En Düşük
28,8247
17:031.683,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 3,05
|Açılış
|: 1.683,34
|
|Önceki Kapanış
|: 1.680,29
|
1.685,51
En Düşük
1.677,93
BIST En Aktif Hisseler17:03
|CIMSA
|325,70
|863.445.083
|% 10,00
|
|NATEN
|313,60
|162.975.756
|% 10,00
|
|DYOBY
|35,64
|140.506.255
|% 10,00
|
|ISKUR
|2.853.116,50
|2.853.117
|% 10,00
|
|CASA
|93,50
|9.898.097
|% 10,00
|
|SUMAS
|210,60
|3.081.920
|% -10,00
|
|KENT
|491,10
|3.964.396
|% -8,89
|
|METUR
|16,42
|53.032.320
|% -8,52
|
|YONGA
|48,00
|2.081.096
|% -7,16
|
|MMCAS
|10,40
|1.415.713
|% -7,14
|
|EREGL
|46,70
|9.331.271.144
|% 7,90
|
|TUPRS
|164,50
|8.182.174.157
|% 6,75
|
|THYAO
|231,20
|7.819.866.082
|% 2,26
|
|KONTR
|339,00
|5.503.869.648
|% 6,07
|
|ISCTR
|25,28
|5.072.460.365
|% 1,53
|
|ZOREN
|5,06
|1.587.461.452
|% 3,90
|
|EKGYO
|8,06
|2.321.931.198
|% 1,90
|
|EREGL
|46,70
|9.331.271.144
|% 7,90
|
|ISCTR
|25,28
|5.072.460.365
|% 1,53
|
|SKBNK
|5,91
|1.163.248.654
|% 5,91
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,2051
|27,2100
|% 0,25
|
|Euro
|28,8257
|28,8405
|% -0,32
|
|Sterlin
|33,1231
|33,2892
|% 0,01
|
|Frank
|29,7201
|29,8991
|% -0,31
|
|Riyal
|7,2312
|7,2674
|% 0,24
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.923
|1.923
|-2,18
|
|Altın Gr.
|1.685
|1.685
|4,59
|
|Cumhuriyet
|11.372
|11.544
|1,00
|
|Tam
|11.144
|11.216
|26,00
|
|Yarım
|5.589
|5.631
|13,00
|
|Çeyrek
|2.786
|2.816
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|23,38
|23,40
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|20,55
|20,57
|-0,00
|
|B. Petrol
|91,92
|91,92
|-0,04
|
Seans Raporu
17:03
daha fazla
-
17:18
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ARCLK, ALARK, SASA
-
17:18XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 222, 62 artarak (% 3.17 ) 7, 248
-
17:18
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KRDMD, RAYSG, IHLGM, MIATK, SMRTG, KCAER, CASA, ZEDUR, INTEM, MTRKS
-
17:18
REEDR, KRDMD, NUHCM değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:18
YONGA, KAPLM, SUMAS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında