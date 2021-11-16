***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler









***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOrtaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin GelişmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09.11.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDava Açılma Tarihi08.11.2021Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi16.11.2021Davanın Konusu26 10 2021 tarihli Olağan Genel Kurulunda Alınan 2 numaralı Gündem Maddesine İlişkin ve İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulunda Alınan 2 ve 3 numaralı Gündem Maddesine İlişkin Kararların İptaliKarşı Taraf(lar)Feyyaz ÜnalDavanın TutarıYoktur.Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)Yoktur.İlgili Mahkeme ve Dosya Noİzmir 5.Asliye Ticaret Mahkemesi 2021/809Davanın Duruşma Tarihi24 11 2021Alınan KararYoktur.Bir Sonraki Duruşma TarihiYoktur.Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık TutarıYoktur.Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiYoktur.Açıklamalar09 11 2021 tarihinde Kamu Aydınlatma Platformunda yayınlanan Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler başlıklı açıklamamıza istinaden, henüz tarafımıza resmi bir tebligat ulaşmamış olmakla birlikte, dava ile ilgili olarak şirket hukuk müşavirimiz tarafından verilen bilgiye göre Şirket ortaklarımızdan Feyyaz Ünal'ın açtığı davada 26 10 2021 tarihli Olağan Genel Kurulunda alınan 2 numaralı gündem maddesine ilişkin ve İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulunda alınan 2 ve 3 numaralı gündem maddesine ilişkin kararların İptali taleplerinin yanında 26.10.2021 tarihli Genel Kurul Toplantısı'ndan önceki Yönetim Kurulu yapısının korunması, bu talebin kabul edilmemesi halinde "olağan genel kurul için bilgi ve belge temini işlemleri yapmak üzere" şirkete bir görevli atanması talep edilmiştir. Ertelenen Genel Kurul'un yapılması için tüm yasal gereklilikler yerine getirilmiş olup, 02.12.2021 tarihi itibariyle ertelenen genel kurulun yapılacağı hususu Kamu Aydınlatma Platformu ve şirketimizin internetin sitesinde ilan edilmiştir. 26.10.2021 tarihli Genel Kurul öncesi Yönetim Kurulu yapısı değişmemiş olup aynıdır. Bu sebeple, görevli atanması talebini haklı kılacak herhangi bir durum olmadığı değerlendirilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978015BIST