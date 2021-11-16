***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler
16.11.2021 15:23
***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin Gelişmeler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.11.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Dava Açılma Tarihi
08.11.2021
Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi
16.11.2021
Davanın Konusu
26 10 2021 tarihli Olağan Genel Kurulunda Alınan 2 numaralı Gündem Maddesine İlişkin ve İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulunda Alınan 2 ve 3 numaralı Gündem Maddesine İlişkin Kararların İptali
Karşı Taraf(lar)
Feyyaz Ünal
Davanın Tutarı
Yoktur.
Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)
Yoktur.
İlgili Mahkeme ve Dosya No
İzmir 5.Asliye Ticaret Mahkemesi 2021/809
Davanın Duruşma Tarihi
24 11 2021
Alınan Karar
Yoktur.
Bir Sonraki Duruşma Tarihi
Yoktur.
Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı
Yoktur.
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Yoktur.
Açıklamalar
09 11 2021 tarihinde Kamu Aydınlatma Platformunda yayınlanan Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler başlıklı açıklamamıza istinaden, henüz tarafımıza resmi bir tebligat ulaşmamış olmakla birlikte, dava ile ilgili olarak şirket hukuk müşavirimiz tarafından verilen bilgiye göre Şirket ortaklarımızdan Feyyaz Ünal'ın açtığı davada 26 10 2021 tarihli Olağan Genel Kurulunda alınan 2 numaralı gündem maddesine ilişkin ve İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulunda alınan 2 ve 3 numaralı gündem maddesine ilişkin kararların İptali taleplerinin yanında 26.10.2021 tarihli Genel Kurul Toplantısı'ndan önceki Yönetim Kurulu yapısının korunması, bu talebin kabul edilmemesi halinde "olağan genel kurul için bilgi ve belge temini işlemleri yapmak üzere" şirkete bir görevli atanması talep edilmiştir. Ertelenen Genel Kurul'un yapılması için tüm yasal gereklilikler yerine getirilmiş olup, 02.12.2021 tarihi itibariyle ertelenen genel kurulun yapılacağı hususu Kamu Aydınlatma Platformu ve şirketimizin internetin sitesinde ilan edilmiştir. 26.10.2021 tarihli Genel Kurul öncesi Yönetim Kurulu yapısı değişmemiş olup aynıdır. Bu sebeple, görevli atanması talebini haklı kılacak herhangi bir durum olmadığı değerlendirilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978015
BIST