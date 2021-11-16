Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
canlı borsa banner
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler

16.11.2021 15:23
***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gel


***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin Gelişmeler

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.11.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Dava Açılma Tarihi
08.11.2021
Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi
16.11.2021
Davanın Konusu
26 10 2021 tarihli Olağan Genel Kurulunda Alınan 2 numaralı Gündem Maddesine İlişkin ve İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulunda Alınan 2 ve 3 numaralı Gündem Maddesine İlişkin Kararların İptali
Karşı Taraf(lar)
Feyyaz Ünal
Davanın Tutarı
Yoktur.
Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)
Yoktur.
İlgili Mahkeme ve Dosya No
İzmir 5.Asliye Ticaret Mahkemesi 2021/809
Davanın Duruşma Tarihi
24 11 2021
Alınan Karar
Yoktur.
Bir Sonraki Duruşma Tarihi
Yoktur.
Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı
Yoktur.
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Yoktur.
Açıklamalar

09 11 2021 tarihinde Kamu Aydınlatma Platformunda yayınlanan Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler başlıklı açıklamamıza istinaden, henüz tarafımıza resmi bir tebligat ulaşmamış olmakla birlikte, dava ile ilgili olarak şirket hukuk müşavirimiz tarafından verilen bilgiye göre Şirket ortaklarımızdan Feyyaz Ünal'ın açtığı davada 26 10 2021 tarihli Olağan Genel Kurulunda alınan 2 numaralı gündem maddesine ilişkin ve İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulunda alınan 2 ve 3 numaralı  gündem maddesine ilişkin kararların İptali taleplerinin yanında 26.10.2021 tarihli Genel Kurul Toplantısı'ndan önceki Yönetim Kurulu yapısının korunması, bu talebin kabul edilmemesi halinde "olağan genel kurul için bilgi ve belge temini işlemleri yapmak üzere" şirkete bir görevli atanması talep edilmiştir. Ertelenen Genel Kurul'un yapılması için tüm yasal gereklilikler yerine getirilmiş olup, 02.12.2021 tarihi itibariyle ertelenen genel kurulun yapılacağı hususu Kamu Aydınlatma Platformu ve şirketimizin internetin sitesinde ilan edilmiştir. 26.10.2021 tarihli Genel Kurul öncesi Yönetim Kurulu yapısı değişmemiş olup aynıdır. Bu sebeple, görevli atanması talebini haklı kılacak herhangi bir durum olmadığı değerlendirilmektedir.     Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978015


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:321.692
Değişim :  -0,61% |  -10,42
Açılış :  1.715  
Önceki Kapanış :  1.702  
En Yüksek
1.725 En Düşük
1.690
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler16:30
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ELITE 19,72 94.241.095 % 9,98  
DOBUR 136,00 9.397.328 % 9,94  
ESCAR 25,32 50.226.543 % 9,90  
DIRIT 4,89 502.095 % 9,89  
DITAS 19,73 42.331.395 % 9,86  
daha fazla
16:30 Alış Satış %  
Dolar 10,2255 10,2305 % 1,72  
Euro 11,6321 11,6417 % 1,80  
Sterlin 13,6744 13,7429 % 1,70  
Frank 10,9690 11,0351 % 1,34  
Riyal 2,7117 2,7253 % 1,41  
daha fazla
16:30 Alış Satış %  
Altın Ons 1.873 1.873 9,40  
Altın Gr. 614 614 11,66  
Cumhuriyet 4.070 4.131 104,00  
Tam 4.048 4.150 102,42  
Yarım 1.957 2.007 49,55  
Çeyrek 981 1.004 24,78  
Gümüş.Ons 25,27 25,30 0,19  
Gümüş Gr. 8,31 8,31 0,19  
B. Petrol 82,68 82,68 0,63  
Seans Raporu 16:30
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru