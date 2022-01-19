***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler









***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOrtaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin GelişmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23.11.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDava Açılma Tarihi08.11.2021Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi16.11.2021Davanın Konusu26 10 2021 tarihli Olağan Genel Kurulunda Alınan 2 numaralı Gündem Maddesine İlişkin ve İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulunda Alınan 2 ve 3 numaralı Gündem Maddesine İlişkin Kararların İptaliKarşı Taraf(lar)Feyyaz ÜnalDavanın TutarıYoktur.Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)Yoktur.İlgili Mahkeme ve Dosya Noİzmir 5.Asliye Ticaret Mahkemesi 2021/809Davanın Duruşma Tarihi19.01.2022Alınan KararFeyyaz Ünal tarafından İzmir 5.Asliye Ticaret Mahkemesinde 26.10.2021 tarihli Genel Kurul ve İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu kararlarının iptali ve görevli atanması talebi ile açılan davanın, 19.01.2022 tarihli ilk duruşmasında davanın reddine karar verilmiştir.Bir Sonraki Duruşma TarihiYoktur.Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık TutarıYoktur.Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiYoktur.AçıklamalarFeyyaz Ünal tarafından İzmir 5.Asliye Ticaret Mahkemesinde 26.10.2021 tarihli Genel Kurul ve İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu kararlarının iptali ve görevli atanması talebi ile açılan davanın, 19.01.2022 tarihli ilk duruşmasında davanın reddine karar verilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995198BIST