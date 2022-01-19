***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler
19.01.2022 18:01
***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )
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Türkçe
Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin Gelişmeler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.11.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Dava Açılma Tarihi
08.11.2021
Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi
16.11.2021
Davanın Konusu
26 10 2021 tarihli Olağan Genel Kurulunda Alınan 2 numaralı Gündem Maddesine İlişkin ve İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulunda Alınan 2 ve 3 numaralı Gündem Maddesine İlişkin Kararların İptali
Karşı Taraf(lar)
Feyyaz Ünal
Davanın Tutarı
Yoktur.
Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)
Yoktur.
İlgili Mahkeme ve Dosya No
İzmir 5.Asliye Ticaret Mahkemesi 2021/809
Davanın Duruşma Tarihi
19.01.2022
Alınan Karar
Feyyaz Ünal tarafından İzmir 5.Asliye Ticaret Mahkemesinde 26.10.2021 tarihli Genel Kurul ve İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu kararlarının iptali ve görevli atanması talebi ile açılan davanın, 19.01.2022 tarihli ilk duruşmasında davanın reddine karar verilmiştir.
Bir Sonraki Duruşma Tarihi
Yoktur.
Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı
Yoktur.
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Yoktur.
Açıklamalar
Feyyaz Ünal tarafından İzmir 5.Asliye Ticaret Mahkemesinde 26.10.2021 tarihli Genel Kurul ve İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu kararlarının iptali ve görevli atanması talebi ile açılan davanın, 19.01.2022 tarihli ilk duruşmasında davanın reddine karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995198
BIST