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***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

27.03.2020 13:01
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***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Açıklamalar

     Şirketimiz ve Bağlı Ortaklıklarımız Koronavirüs (Covid – 19) ile ilgili çalışanlarımızın sağlığını öncelik alarak hem müşterilerimiz hem de bulunduğumuz toplumun güvenliği için gerekli önlemleri almış bulunmaktayız. Ülke olarak COVID-19 mücadelesinin içinde olduğumuz bu günlerde, Şirketimiz bünyesinde birinci önceliğimiz her zaman olduğu gibi bugün de hiçbir çalışanımızın bu süreçten doğrudan ya da dolaylı olarak herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmamasıdır. Bu anlayışla Şirketimiz ve Bağlı Ortaklıklarımız en yüksek düzeyde önlemleri en başından beri kademeli olarak hayata geçirmiştir.
Sürecin başından itibaren Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı halk sağlığı yönlendirmeleri doğrultusunda, İSG kurullarını acil toplantıya çağırarak alınması gereken önlemler ve bilgilendirmeler hem şirket içinde hem de alt işverenler nezdinde detaylı olarak yapıldı. Bu kapsamda Şirket ana girişlerimizde ateş ölçerlerle ateş ölçme işlemleri yapılarak şüpheli vaka tespiti halinde ilgili sağlık birimlerine haber verilecek şekilde organize olundu, çalışma ortamlarımızda sağlık ve güvenlik tedbirlerini en yüksek seviyeye taşıyarak çalışanlarımızı bu konuda düzenli olarak bilgilendirdik. Virüsün Avrupa'da ve komşularımızda yayılmaya başlamasından itibaren çalışanlarımızın tüm yurt dışı iş seyahatlerini durdurduk. Mecburi hallerde yurt dışına çıkılması durumunda ise Türkiye'ye dönülen gün itibarıyla başlayan 14 gün karantina kuralını uyguladık. Bu süreçte çalışma ve ortak alanları dezenfekte etme, şirketimize ziyaretçi girişinin durdurma, riskli sağlık gurubunda yer alan hamile, diabet gibi kronik hastalıkları olan çalışanlarımızı evden çalışmaya yönlendirme ve uzaktan çalışma gibi uygulamaları kademeli olarak Sağlık Bakanlığımızın ve Koronavirüs Bilim Kurulu'muzun kamuoyuna açıkladığı halk sağlığı yönlendirmeleri paralelinde hayata geçirdik. Bu bağlamda ofis çalışanlarımız için uzaktan çalışma modeline geçiş yaptık. Gelişmeleri anlık takip ederek durumun gerektirdiği yeni uygulama ve aksiyonları hayata geçirmeye devam ediyor ve etmeye devam edeceğiz.
COVID-19'un derin etkilerinin görüldüğü ekonomide Şirketimiz, Bağlı ortaklıklarımız ve paydaşlarımıza herhangi bir olumsuzluk yaşatmamak adına planlamalarımızı ve senaryolarımızı gözden geçiyoruz. Ayrıca bu dönemde iç satış, ihracat ve tedarik süreçlerinde devamlılık ve işletme sermayesi yönetimi birinci önceliğimiz olacaktır.  
Şirketimiz ve Bağlı Ortaklıklarımız teknolojik alt yapı ve dijitalleşme alanında yapmakta olduğumuz etkin çalışmalar sonucu süreçlerimizi kesintiye uğratmadan faaliyetlerimize devam ediyoruz. Sağlık ve iş güvenliği konusunda önlemleri en üst düzeyde alarak üretmeye, satmaya ve üstümüze düşen toplumsal hizmetleri yerine getirmeye devam edeceğiz.
 
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832792


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