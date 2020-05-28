***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.05.2020 16:37
***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, Koronavirüs (COVID-19) salgını kapsamında "Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik" çerçevesinde, Kısa Çalışma Ödeneği Başvurusu ilgili kuruma yapılmıştır. Başvurumuz 29 Mayıs 2020-28 Ağustos 2020 tarihlerini kapsamakta olup, ilgili kurum onayı beklenmektedir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847306
BIST
16:46105.261
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 307,93
|Açılış
|: 105.556
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|: 104.954
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En Düşük
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16:466,8198
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378,59
En Düşük
371,87
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|520,90
|12.648.869
|% 9,99
|
|HLGYO
|1,67
|75.091.320
|% 9,87
|
|SAYAS
|3,91
|19.261.261
|% 9,83
|
|GLBMD
|4,47
|5.736.491
|% 9,83
|
|TSGYO
|2,83
|27.098.608
|% 9,69
|
|CMENT
|31,68
|6.604.412
|% -10,00
|
|IZTAR
|4,68
|2.163.922
|% -10,00
|
|RTALB
|25,22
|18.869.640
|% -9,99
|
|TKURU
|15,22
|125.839
|% -9,99
|
|ISBIR
|735,00
|178.125
|% -9,99
|
|THYAO
|12,67
|2.710.202.435
|% 2,76
|
|GARAN
|7,75
|1.840.291.795
|% 1,44
|
|PGSUS
|59,45
|938.616.989
|% 0,59
|
|ASELS
|30,14
|717.513.239
|% 0,20
|
|AKBNK
|5,65
|584.554.997
|% 0,89
|
|GARAN
|7,75
|1.840.291.795
|% 1,44
|
|THYAO
|12,67
|2.710.202.435
|% 2,76
|
|EKGYO
|1,41
|270.945.358
|% -1,40
|
|GSRAY
|2,95
|408.981.513
|% 2,79
|
|MNDRS
|1,98
|268.064.539
|% 8,79
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3484
|8,3902
|% 0,82
|
|Frank
|7,0063
|7,0485
|% 0,54
|
|Riyal
|1,8096
|1,8187
|% 0,64
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.726
|1.727
|17,56
|
|Altın Gr.
|378
|378
|5,60
|
|Cumhuriyet
|2.451
|2.482
|35,40
|
|Tam
|2.523
|2.558
|47,80
|
|Yarım
|1.231
|1.245
|17,80
|
|Çeyrek
|616
|623
|8,90
|
|Gümüş.Ons
|17,48
|17,50
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|3,82
|3,83
|0,06
|
|B. Petrol
|35,55
|35,55
|0,95
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