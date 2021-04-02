***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz pay sahiplerinden:· Mehmet Mustafa Bükey, Ateş Necdet Bükey ve Volkan Bükey toplam 3.767,542 TL nominal bedelli A grubu paylarının 1 TL nominal değere karşılık gelen paylar başına 136,986301 ABD doları bedel karşılığında, toplam 12.760.903,388 TL nominal bedelli B grubu paylarının 1 TL nominal değere karşılık gelen paylar başına 1,712829 ABD doları bedel karşılığında· Fatma Meltem Günel ve Mutlu Can Günel toplam 3.767,542 TL nominal bedelli A grubu paylarının 1 TL nominal değere karşılık gelen paylar başına 136,986301 ABD doları bedel karşılığında, toplam 12.201.656,567 TL nominal bedelli B grubu paylarının 1 TL nominal değere karşılık gelen paylar başına 1,712829 ABD doları bedel karşılığında· Kemal Grebene ve Sülün İlkin toplam 3.703,995 TL nominal bedelli A grubu paylarının 1 TL nominal değere karşılık gelen paylar başına 136,986301 ABD doları bedel karşılığında, toplam 14.753.807,769 TL nominal bedelli B grubu paylarının 1 TL nominal değere karşılık gelen paylar başına 1,712829 ABD doları bedel karşılığında· Belgin Egeli, Mehmet Bülent Egeli, Begüm Egeli Bursalıgil ve Yıldız Egeli Yavuz toplam 6.732,642 TL nominal bedelli A grubu paylarının 1 TL nominal değere karşılık gelen paylar başına 136,986301 ABD doları bedel karşılığında, toplam 14.310.112,274 TL nominal bedelli B grubu paylarının 1 TL nominal değere karşılık gelen paylar başına 1,712829 ABD doları bedel karşılığındaÇiftay İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş.'ye devredilmesine ilişkin olarak 2 Nisan 2021 tarihinde ayrı ayrı hisse alım satım sözleşmeleri akdettiklerini, payların devrinin ilgili mercilerden alınacak izinler sonrası gerçekleştirileceğini ve pay devir bedellerinin pay devrinin gerçekleşeceği kapanış gününde ABD doları cinsinden ödeneceğini bildirmişlerdir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922965BIST