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***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

14.07.2021 14:55



***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.04.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

     Şirketimizin 02.04.2021 tarihinde "Şirketimizin Payları Hakkında" konu özeti ile yapmış olduğu özel durum açıklaması kapsamında
Şirketimiz pay sahiplerinden Mehmet Mustafa Bükey, Ateş Necdet Bükey, Volkan Bükey, Fatma Meltem Günel, Mutlu Can Günel, Kemal Grebene, Sülün İlkin, Belgin Egeli, Mehmet Bülent Egeli, Begüm Egeli Bursalıgil ve Yıldız Egeli Yavuz'a ait toplam %30,0247 'lik hisselerinin devir alınması hakkında Çiftay İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş.'nin 17.04.2021 tarihinde Rekabet Kurumu'na yapmış olduğu başvuru sonucunda,  Rekabet Kurumu tarafından izin verildiği hususu bugün Rekabet Kurumunun sitesinde yayımlanmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951097


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VBTYZ 14,43 128.795.445 % 9,98  
EDATA 8,12 50.970.015 % 9,88  
MERIT 17,50 1.366.042 % 9,10  
EDIP 3,78 46.826.625 % 8,93  
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Altın Ons 1.823 1.823 15,50  
Altın Gr. 503 503 2,02  
Cumhuriyet 3.328 3.378 12,00  
Tam 3.314 3.397 14,82  
Yarım 1.602 1.643 7,17  
Çeyrek 803 822 3,59  
Gümüş.Ons 26,25 26,28 0,27  
Gümüş Gr. 7,24 7,25 0,05  
B. Petrol 76,33 76,33 -0,16  
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