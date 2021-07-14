***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.07.2021 14:55
***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.04.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 02.04.2021 tarihinde "Şirketimizin Payları Hakkında" konu özeti ile yapmış olduğu özel durum açıklaması kapsamında
Şirketimiz pay sahiplerinden Mehmet Mustafa Bükey, Ateş Necdet Bükey, Volkan Bükey, Fatma Meltem Günel, Mutlu Can Günel, Kemal Grebene, Sülün İlkin, Belgin Egeli, Mehmet Bülent Egeli, Begüm Egeli Bursalıgil ve Yıldız Egeli Yavuz'a ait toplam %30,0247 'lik hisselerinin devir alınması hakkında Çiftay İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş.'nin 17.04.2021 tarihinde Rekabet Kurumu'na yapmış olduğu başvuru sonucunda, Rekabet Kurumu tarafından izin verildiği hususu bugün Rekabet Kurumunun sitesinde yayımlanmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951097
BIST
15:131.366
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 19,49
|Açılış
|: 1.349
|
|Önceki Kapanış
|: 1.347
|
1.369
En Düşük
1.349
15:138,5968
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0225
|Açılış
|: 8,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5950
|
8,6484
En Düşük
8,5770
15:1310,1537
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0105
|Açılış
|: 10,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1500
|
10,2002
En Düşük
10,1321
15:13504,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 3,20
|Açılış
|: 504,17
|
|Önceki Kapanış
|: 500,97
|
504,58
En Düşük
499,70
BIST En Aktif Hisseler15:13
|KRTEK
|8,37
|15.380.022
|% 9,99
|
|VBTYZ
|14,43
|128.795.445
|% 9,98
|
|EDATA
|8,12
|50.970.015
|% 9,88
|
|MERIT
|17,50
|1.366.042
|% 9,10
|
|EDIP
|3,78
|46.826.625
|% 8,93
|
|BRMEN
|1,86
|27.139
|% -7,00
|
|DENGE
|1,08
|952.715
|% -6,09
|
|TKURU
|202,30
|1.257.963
|% -5,91
|
|BANVT
|60,60
|1.658.587
|% -4,11
|
|SILVR
|6,44
|18.908.253
|% -2,28
|
|SASA
|30,26
|1.202.265.926
|% 6,77
|
|GARAN
|8,46
|814.302.253
|% 0,12
|
|THYAO
|13,12
|427.939.411
|% 0,15
|
|KRDMD
|7,30
|324.389.376
|% 2,96
|
|YKBNK
|2,31
|281.123.546
|% 1,76
|
|PEKGY
|1,03
|180.447.081
|% 3,00
|
|YKBNK
|2,31
|281.123.546
|% 1,76
|
|GARAN
|8,46
|814.302.253
|% 0,12
|
|KRDMD
|7,30
|324.389.376
|% 2,96
|
|EKGYO
|1,80
|76.309.134
|% 0,56
|
|15:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5903
|8,5968
|% -0,26
|
|Euro
|10,1493
|10,1537
|% -0,10
|
|Sterlin
|11,8809
|11,9405
|% 0,09
|
|Frank
|9,3222
|9,3784
|% -0,23
|
|Riyal
|2,2834
|2,2948
|% -0,34
|
|15:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.823
|15,50
|
|Altın Gr.
|503
|503
|2,02
|
|Cumhuriyet
|3.328
|3.378
|12,00
|
|Tam
|3.314
|3.397
|14,82
|
|Yarım
|1.602
|1.643
|7,17
|
|Çeyrek
|803
|822
|3,59
|
|Gümüş.Ons
|26,25
|26,28
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|7,24
|7,25
|0,05
|
|B. Petrol
|76,33
|76,33
|-0,16
|