***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçee mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi02.04.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 02.04.2021 tarihinde "Şirketimizin Payları Hakkında" konu özeti ile yapmış olduğu özel durum açıklaması kapsamındaŞirketimiz pay sahiplerinden Mehmet Mustafa Bükey, Ateş Necdet Bükey, Volkan Bükey, Fatma Meltem Günel, Mutlu Can Günel, Kemal Grebene, Sülün İlkin, Belgin Egeli, Mehmet Bülent Egeli, Begüm Egeli Bursalıgil ve Yıldız Egeli Yavuz'a ait toplam %30,0247 'lik hisselerinin devir alınması hakkında Çiftay İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş.'nin 17.04.2021 tarihinde Rekabet Kurumu'na yapmış olduğu başvuru sonucunda, Rekabet Kurumu tarafından izin verildiği hususu bugün Rekabet Kurumunun sitesinde yayımlanmıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951097BIST