***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi02.04.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 02.04.2021 tarihinde "Şirketimizin Payları Hakkında" yapmış olduğu özel durum açıklaması kapsamındaŞirketimiz pay sahiplerinden Mehmet Mustafa Bükey, Ateş Necdet Bükey, Volkan Bükey, Fatma Meltem Günel, Mutlu Can Günel, Kemal Grebene, Sülün İlkin, Belgin Egeli, Mehmet Bülent Egeli, Begüm Egeli Bursalıgil ve Yıldız Egeli Yavuz'a ait toplam %30,0247 'lik hisselerinin Çiftay İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş.' ye devir işleminin bugün yapıldığı hususu yazılı olarak şirketimize bildirilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958810BIST