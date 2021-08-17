***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.08.2021 22:35
***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin bugün yapılan yönetim kurulu toplantılarında
1- Yönetim kurulu başkanlığı ve yönetim kurulu üyeliğinden 17 Ağustos 2021 tarihinde istifa eden Mehmet Mustafa Bükey'in
Yönetim kurulu başkan vekilliği ve yönetim kurulu üyeliğinden 17 Ağustos 2021 tarihinde istifa eden Mehmet Bülent Egeli'nin
Yönetim kurulu üyeliği ve riskin erken saptanması komitesi üyeliğinden 17 Ağustos 2021 tarihinde istifa eden Fatma Meltem Günel'in
Yönetim kurulu üyeliğinden 17 Ağustos 2021 tarihinde istifa eden Sülün İlkin'in
Yönetim kurulu üyeliği, icra kurulu üyeliği ve kurumsal yönetim komitesi üyeliğinden 17 Ağustos 2021 tarihinde istifa eden Kemal Grebene'nin
Yönetim kurulu üyeliği ve riskin erken saptanması komitesi üyeliğinden 17 Ağustos 2021 tarihinde istifa eden Begüm Egeli Bursalıgil'in
Yönetim kurulu üyeliği ve icra kurulu başkanlığından 17 Ağustos 2021 tarihinde istifa eden Necip Terzibaşıoğlu'nun
İcra kurulu üyeliğinden 17 Ağustos 2021 tarihinde istifa eden Mutlu Can Günel'in
İcra kurulu üyeliğinden 17 Ağustos 2021 tarihinde istifa eden Volkan Bükey'in
İcra kurulu üyeliğinden 17 Ağustos 2021 tarihinde istifa eden Yıldız Egeli Yavuz'un
İcra kurulu üyeliğinden 17 Ağustos 2021 tarihinde istifa eden Kamil Grebene'nin
istifalarının kabulüne,
2- Şirket esas sözleşmesinin 7. maddesi ve Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi uyarınca boşalan yönetim kurulu üyeliklerine, 17 Ağustos 2021 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde Sabit Aydın, Gülant Candaş, Ali Kışla, Yusuf Kaya, Mehmet Gökalp Özkök, Erdoğan Göğen ve Ömer Çağdaş Selvi'nin atanmalarına ve bu değişikliklerin yapılacak ilk genel kurulda ortakların onayına sunulmasına,
3- Riskin erken saptanması komitesi üyeliklerine 17 Ağustos 2021 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde Fatma Meltem Günel ve Begüm Egeli Bursalıgil yerine, yönetim kurulu üyesi Yusuf Kaya'nın ve yönetim kurulu üyesi Erdoğan Göğen'nin seçilmesine,
4- Kurumsal yönetim komitesi üyeliğine 17 Ağustos 2021 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde Kemal Grebene yerine yönetim kurulu üyesi Mehmet Gökalp Özkök'ün seçilmesine
karar verilmiştir.
Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958858
BIST