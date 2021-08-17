***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin bugün yapılan yönetim kurulu toplantılarında1- Yönetim kurulu başkanlığı ve yönetim kurulu üyeliğinden 17 Ağustos 2021 tarihinde istifa eden Mehmet Mustafa Bükey'inYönetim kurulu başkan vekilliği ve yönetim kurulu üyeliğinden 17 Ağustos 2021 tarihinde istifa eden Mehmet Bülent Egeli'ninYönetim kurulu üyeliği ve riskin erken saptanması komitesi üyeliğinden 17 Ağustos 2021 tarihinde istifa eden Fatma Meltem Günel'inYönetim kurulu üyeliğinden 17 Ağustos 2021 tarihinde istifa eden Sülün İlkin'inYönetim kurulu üyeliği, icra kurulu üyeliği ve kurumsal yönetim komitesi üyeliğinden 17 Ağustos 2021 tarihinde istifa eden Kemal Grebene'ninYönetim kurulu üyeliği ve riskin erken saptanması komitesi üyeliğinden 17 Ağustos 2021 tarihinde istifa eden Begüm Egeli Bursalıgil'inYönetim kurulu üyeliği ve icra kurulu başkanlığından 17 Ağustos 2021 tarihinde istifa eden Necip Terzibaşıoğlu'nunİcra kurulu üyeliğinden 17 Ağustos 2021 tarihinde istifa eden Mutlu Can Günel'inİcra kurulu üyeliğinden 17 Ağustos 2021 tarihinde istifa eden Volkan Bükey'inİcra kurulu üyeliğinden 17 Ağustos 2021 tarihinde istifa eden Yıldız Egeli Yavuz'unİcra kurulu üyeliğinden 17 Ağustos 2021 tarihinde istifa eden Kamil Grebene'ninistifalarının kabulüne,2- Şirket esas sözleşmesinin 7. maddesi ve Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi uyarınca boşalan yönetim kurulu üyeliklerine, 17 Ağustos 2021 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde Sabit Aydın, Gülant Candaş, Ali Kışla, Yusuf Kaya, Mehmet Gökalp Özkök, Erdoğan Göğen ve Ömer Çağdaş Selvi'nin atanmalarına ve bu değişikliklerin yapılacak ilk genel kurulda ortakların onayına sunulmasına,3- Riskin erken saptanması komitesi üyeliklerine 17 Ağustos 2021 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde Fatma Meltem Günel ve Begüm Egeli Bursalıgil yerine, yönetim kurulu üyesi Yusuf Kaya'nın ve yönetim kurulu üyesi Erdoğan Göğen'nin seçilmesine,4- Kurumsal yönetim komitesi üyeliğine 17 Ağustos 2021 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde Kemal Grebene yerine yönetim kurulu üyesi Mehmet Gökalp Özkök'ün seçilmesinekarar verilmiştir.Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958858BIST