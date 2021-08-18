***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYapılan Yönetim Kurulu Toplantısında1-Yönetim Kurulu Başkanlığına Sabit Aydın'ın, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Gülant Candaş ‘ın seçilmesine,2- İcracı Yönetim Kurulu Üyesi olarak Sabit Aydın, Gülant Çandaş, Erdoğan Göğen ve Ömer Çağdaş Selvi'nin seçilmesine,3- İcra Kurulu Üyesi olarak Gülant Candaş, Akif Geçer ve Arif Alp Dündar'ın atanmasına karar verilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959024BIST