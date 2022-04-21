***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizde Fabrika Direktörlüğü pozisyonu oluşturulmuştur. Bu pozisyona İşletme Müdürümüz Sayın Mehmet İlker Özgelen atanmıştır. Mevcut İşletme Müdürlüğü pozisyonu kapatılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022748BIST