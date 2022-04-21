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***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

21.04.2022 18:11
***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizde Fabrika Direktörlüğü pozisyonu oluşturulmuştur. Bu pozisyona İşletme Müdürümüz Sayın Mehmet İlker Özgelen atanmıştır. Mevcut İşletme Müdürlüğü pozisyonu kapatılmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022748


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