***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİcra Kurulu üyeliği görevi sona ermiş olan sayın Gülant Candaş'ın, sahip olduğu imza yetkisinde herhangi bir değişiklik olmaksızın, şirketimizde Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevine devam etmekte olduğunu kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031512BIST