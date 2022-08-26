***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar1-Bağlı Ortaklığımız Batısöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş. Yönetim Kurulu bugün aktifinde bulundurduğu şirketimize ait sermayemizin yaklaşık % 4,097'sine tekabül eden ve toplamda 7.374.633,507 Türk Lirası nominal/itibari değerli 737.463.351 adet B grubu payın tamamını, %100 Bağlı Ortaklığımız olan Batıliman Liman İşletmeleri A.Ş.'ye satışı ve satış işleminin Borsa İstanbul A.Ş. Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedür 7.1 Maddesi "Başvuru tarihi itibariyle bir önceki haftanın son iş gününden geriye doğru 10 iş günü boyunca oluşmuş ağırlıklı ortalama (baz fiyata +/- % 20 uygulanarak bulunan fiyat aralığında serbestçe belirlenir.) baz fiyat dikkate alınarak" 29,04 TL fiyattan, toplam 214.159.357,04-Türk Lirası bedel karşılığında satılarak devredilmesine karar vermiştir.2-Bağlı Ortaklığımız Batıliman Liman İşletmesi A.Ş. Yönetim Kurulu bugün Ana Ortaklığa ait Batısöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş. aktifinde bulunan söz konusu payların tamamını 214.159.357,04-Türk Lirası bedel karşılığında satın alınarak devralınmasına karar vermiştir.3-Bugün Devir işlemi için Borsa İstanbul A.Ş. Toptan Alış Satış Piyasası'na başvuru yapılmıştır.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058572BIST