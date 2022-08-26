Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

26.08.2022 16:09
***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

1-Bağlı Ortaklığımız Batısöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş. Yönetim Kurulu bugün aktifinde bulundurduğu şirketimize ait sermayemizin yaklaşık % 4,097'sine tekabül eden ve toplamda 7.374.633,507 Türk Lirası nominal/itibari değerli 737.463.351 adet B grubu payın tamamını, %100 Bağlı Ortaklığımız olan Batıliman Liman İşletmeleri A.Ş.'ye satışı ve satış işleminin Borsa İstanbul A.Ş. Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedür 7.1 Maddesi "Başvuru tarihi itibariyle bir önceki haftanın son iş gününden geriye doğru 10 iş günü boyunca oluşmuş ağırlıklı ortalama (baz fiyata +/- % 20 uygulanarak bulunan fiyat aralığında serbestçe belirlenir.) baz fiyat dikkate alınarak" 29,04 TL fiyattan, toplam 214.159.357,04-Türk Lirası bedel karşılığında satılarak devredilmesine karar vermiştir.
2-Bağlı Ortaklığımız Batıliman Liman İşletmesi A.Ş. Yönetim Kurulu bugün Ana Ortaklığa ait Batısöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş. aktifinde bulunan söz konusu payların tamamını 214.159.357,04-Türk Lirası bedel karşılığında satın alınarak devralınmasına karar vermiştir.
3-Bugün Devir işlemi için Borsa İstanbul A.Ş. Toptan Alış Satış Piyasası'na başvuru yapılmıştır. 
Kamuoyunun bilgisine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058572


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:343.150
Değişim :  0,43% |  13,50
Açılış :  3.149  
Önceki Kapanış :  3.137  
En Yüksek
3.188 En Düşük
3.127
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:32
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
VAKBN 6,05 208.242.167 % 10,00  
PRZMA 4,29 7.377.420 % 10,00  
BRMEN 2,42 762.847 % 10,00  
PETKM 13,10 3.199.552.377 % 9,99  
DYOBY 16,95 85.847.999 % 9,99  
daha fazla
17:32 Alış Satış %  
Dolar 18,1663 18,1940 % 0,17  
Euro 18,2402 18,2544 % 0,66  
Sterlin 21,4226 21,5300 % -0,07  
Frank 18,8048 18,9181 % 0,11  
Riyal 4,8247 4,8489 % 0,07  
daha fazla
17:32 Alış Satış %  
Altın Ons 1.747 1.747 -11,74  
Altın Gr. 1.022 1.022 -5,23  
Cumhuriyet 6.791 6.894 -29,00  
Tam 6.833 6.894 -37,00  
Yarım 3.329 3.371 -18,00  
Çeyrek 1.670 1.685 -9,00  
Gümüş.Ons 19,14 19,17 -0,09  
Gümüş Gr. 11,22 11,24 -0,02  
B. Petrol 99 99 0,12  
Seans Raporu 17:32
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru