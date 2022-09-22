***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKredi derecelendirme kuruluşu JCR Eurasia Rating, Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.' nin uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notunu "BB+(tr)"seviyesinden "BBB- (tr)"seviyesine revize etmiştir.Diğer tüm notlar için ayrıntılı bilgilere ekteki PDF dosyasından ulaşılabilir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064746BIST