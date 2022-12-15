***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizde Sürdürülebilirlik ve Kurumsal İletişim Müdürlüğü pozisyonu oluşturulmuş olup, bu pozisyona 15 Aralık 2022 tarihinden geçerli olmak üzere Ceyda Küçükbarda atanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087579BIST