***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.09.2023 17:55
***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizde Atık Yönetim Müdürlüğü pozisyonu oluşturulmuş olup, bu pozisyona 4 Eylül 2023 tarihinden geçerli olmak üzere Mahmut TÜRKER atanmıştır.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1191421
BIST
'
18:008.141
En Düşük
|Değişim
|: 1,06%
|| 85,06
|Açılış
|: 8.141
|
|Önceki Kapanış
|: 8.056
|
8.126
En Yüksek
8.239
18:0026,7766
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0849
|Açılış
|: 26,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 26,7400
|
26,7867
En Düşük
26,5050
18:0028,8986
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0929
|Açılış
|: 28,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8000
|
28,9578
En Düşük
28,2072
18:001.668,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 3,50
|Açılış
|: 1.668,50
|
|Önceki Kapanış
|: 1.665,01
|
1.674,44
En Düşük
1.653,59
BIST En Aktif Hisseler18:00
|CWENE
|382,80
|1.502.136.731
|% 10,00
|
|KZGYO
|30,36
|4.894.882
|% 10,00
|
|OFSYM
|93,50
|175.672.474
|% 10,00
|
|AGHOL
|236,50
|583.257.893
|% 10,00
|
|CLEBI
|985,60
|99.651.846
|% 10,00
|
|KENT
|459,00
|2.501.214
|% -10,00
|
|KTLEV
|41,10
|2.258.940.198
|% -9,15
|
|BRMEN
|4,32
|1.011.193
|% -7,89
|
|UZERB
|170,00
|1.018.459
|% -7,41
|
|PARSN
|134,80
|399.454.652
|% -6,71
|
|THYAO
|252,20
|9.245.833.457
|% -0,71
|
|ASTOR
|144,60
|8.374.104.983
|% 1,97
|
|ISCTR
|22,22
|8.247.159.135
|% 4,03
|
|TUPRS
|144,80
|8.183.961.971
|% 1,47
|
|KOZAL
|30,42
|7.246.434.495
|% 5,92
|
|ISCTR
|22,22
|8.247.159.135
|% 4,03
|
|YKBNK
|16,65
|5.173.815.465
|% 3,42
|
|EKGYO
|8,75
|2.681.653.574
|% -1,02
|
|ZOREN
|4,85
|1.354.870.277
|% 0,41
|
|KOZAL
|30,42
|7.246.434.495
|% 5,92
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,7703
|26,7766
|% 0,32
|
|Euro
|28,8868
|28,8986
|% 0,32
|
|Sterlin
|33,6861
|33,8551
|% 0,56
|
|Frank
|30,1268
|30,3083
|% 0,38
|
|Riyal
|7,1157
|7,1514
|% 0,29
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.938
|1.939
|-1,33
|
|Altın Gr.
|1.668
|1.668
|3,40
|
|Cumhuriyet
|11.264
|11.434
|2,00
|
|Tam
|11.023
|11.128
|34,00
|
|Yarım
|5.528
|5.585
|17,00
|
|Çeyrek
|2.756
|2.793
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|24,00
|24,02
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|20,64
|20,66
|-0,11
|
|B. Petrol
|88,89
|88,89
|0,34
|
Seans Raporu
18:00
daha fazla
-
17:59DOKTA
Yüzde 8.05 oranında artışla 88.60 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 198, 086 adet işlem
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 91, 96 artarak (% 1.08 ) 8, 646
-
17:58XU100
Endeks 8, 154 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 22 üstünde . İşlem hacmi 156, 828.00 milyon TL de
-
17:57IZENR
Yüzde 9.93 oranında artışla 65.30 lira fiyatla işlem gören hissede 87, 268, 567 adet işlem
-
17:56CWENE
Yüzde 6.24 oranında artışla 369.70 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 416, 560 adet işlem